卓悅創辦人葉俊亨家族 遭宏安申破產

曾向宏安旗下富英貸款5450萬

據司法機構文件顯示，葉俊亨、鍾佩雲和葉韋彤為呈請破產人，他們的地址為九肚山皓朗山莊12號屋，債權人為富英，惟文件卻未有顯示更多詳情。

翻查資料，今次富英申請三人破產，疑與該公司在2020年9月30日向葉俊亨、鍾佩雲、葉韋彤，以及由鍾佩雲全資擁有、她與葉韋彤擔任董事的私人公司宇東科技提供的5450萬元貸款有關。當時的貸款為期一年，平均年利率約為17.59%，全年利息近960萬元，至於抵押品則為宇東持有、當時價值4800萬港元的沙田物業。

皓朗山莊22號屋已售宏安「太子女」

事隔逾一年，是次富英入稟的呈請破產案中，暫時仍未知悉是否與該宗借貸有關，當中的借貸總額等並未可知。但宇東科技持有的沙田區九肚山皓朗山莊22號屋，在網上物業成交資料可見，已於2021年10月15日以價值4100萬元出售予宏安集團「太子女」鄧蕙敏（右圖），並於2021年10月15日交付，在翌年1月13日正式為物業註冊。

翻查資料可見，葉俊亨賣盤卓悅給現任主席陳健文後，新舊股東多次對簿公堂。葉氏家族也在近來屢遭入稟追討欠債，當中包括開出500萬元空頭支票，以及其他過億元的債務。而遭入稟追討的過億元欠債之中，包括二人出任董事和股東的真一有限公司，在今年1月遭財務公司海富國際入稟高院追討欠債2.7億元。據資料顯示，海富國際董事兼其中一名持有人為陳健文。