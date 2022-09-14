內地高層涉賄 東亞：無礙貸款業務

傳涉分行貸款 消息稱牽連廣

財聯社昨引述知情人士透露，陳智仁被調查原因與銀行貸款有關，經多方求證，證實陳智仁確實被拘留，他最後一次出現是在今年5月14日接受採訪。據報道，事件涉及北京分行其他職員，或牽涉東亞前海證券副總經理兼董事會秘書、財務總監徐潔，時任北京分行副行長等，有指更可能牽連東亞前海證券，惟集團已否認。

東亞中國已於今年兩度被內地監管機構處罰，涉逾1700萬元人民幣。今年1月上海分行因違反信用信息採集及相關管理規定，4月寧波分行再被指貸後管理不盡職、房地產開發貸款資金被挪用等而被罰。

東亞中國相關人士表示，不評論個別員工的個人事件，將密切關注事態進展。東亞集團則表示，該行設有嚴格的內部監控機制，事件不影響東亞中國的貸款業務。