匯控擬明年下半年重啟回購 股價揚

預告薪酬大升 潛在成本或增7%

此外，對於該行與中國平安（2318）在分拆上的分歧，他仍然表明反對分拆亞太業務。受回購及恢復派息的消息帶動，匯控股價昨日最多升2.4%至49.2元，收市升1.7%，報48.85元。

早前集團曾表示，今年內不太可能進一步回購股票，邵偉信稱，將嘗試平衡派息及股份回購，把剩餘資本回饋股東，並考慮於明年下半年恢復股票回購及派息。他表示，於疫情期間，因應監管機構要求，該行抑制投資者的回報。

在通脹環境下，供應商上調原材料價格，令銀行面臨壓力，該行將會致力削減成本。邵偉信稱，當中一半的成本基礎是固定薪酬，又預計明年員工固定薪酬會明顯大幅上調，匯控須「實質地」提高相關開支。目前匯控距離明年的成本目標仍有約5億美元的差距。雖然該行的目標是限制成本增長不超過2%，但潛在成本增幅達6%至7%，他稱唯一的辦法是在內部「殘酷地」壓縮成本，並傾向關注成本控制而非收入增長。

與平保分歧 保持對話

至於大股東中國平安提出的分拆業務提議，邵偉信表示仍在與平保對話，但集團不同意任何分拆的提議。他說雙方出現明顯的意見分歧，而匯控一直表現不佳，但相信由明年起可以解決相關問題。