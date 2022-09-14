彭博：銀行國企須梳理復星業務風險

復星股價曾挫逾7%

有關報道約於昨日下午3時刊出，復星股價隨即急挫，最多曾跌逾7%，尾市跌幅收窄，收報4.9元，仍跌4.1%，成交額7790萬元。彭博報道指出，今次調查涉及不同監管機構，除銀保監外，北京國資委亦要求轄內市屬企業整理與復星的業務關係，包括且不限於股票、持有股權、資金借出等業務合作情况，並研判相關合作風險。

復星回應媒體查詢時表示，沒有收到來自監管部門通知，並留意到近期網絡流傳「北京市國資委通知」消息，而據公司向北京市國資委查詢，有關調研是其系統的日常信息收集工作，沒有任何針對性。

郭廣昌急發文派定心丸

至於數年前曾傳受查的復星主席郭廣昌，昨日下午報道刊出相若時間在微博發文，指自己剛剛結束海外數月出差行程，近日回到上海，正按照防疫要求進行隔離，稱海外很多企業都恢復到了比疫情前更好的水平，還有一些企業在疫情期間更是取得了高速增長。

復星多年在海內外併購相當活躍，雖然並非每宗都屬天價收購，但當中不少屬著名項目，當中包括斥資7.25億美元買入美國著名富豪家族洛克菲勒兩棟地標建築之一的第一大通曼哈頓廣場、以4500萬英鎊入主當時仍在英冠角逐的英超球會狼隊，以及聯手私募基金TPG收購加拿大太陽馬戲團等。

不過，這批收購項目近年屢屢觸礁，例如首飾品牌Folli Follie、旅行社Thomas Cook及太陽馬戲團都陸續宣告申請破產重組，復星近年在業務操作上亦似乎「轉買為賣」，包括出售系內上市公司股份，並傳出放售部分資產。

評級機構穆迪8月將復星國際的長期企業家族評級從「Ba3」下調至「B1」，並予負面展望，反映公司要償還未來12個月到期債務，面對再融資不確定及出售資產的執行風險。