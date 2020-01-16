經濟

香港地產

瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成

【明報專訊】新地（0016）天水圍WETLAND SEASONS BAY第3期、元朗錦田PARK YOHO Bologna均部署月內推售現樓，凍結新界西北區相當購買力。屯門指標屋苑瓏門，新錄第3座低層C室易手，實用面積596方呎3房戶，原業主7月叫價1038萬元放盤，因為要移民願意增加議價空間，累減120萬元或逾11%後，以918萬元售出、實呎15,403元，低市價約10%。

中原副區域營業經理吳倬霆透露，上述新買家為區內租客，而原業主早於2012年10月以586.38萬元一手買入，持貨近10年，帳面仍獲利逾331萬元或近57%。

十大屋苑3日假期錄20成交

隨着二手業主減價，十大屋苑交投回升。綜合美聯及中原統計，十大屋苑在剛過去中秋節3天長假（9月10日至12日），錄約20宗成交；若只計算過去周六及周日，十大屋苑成交則約17宗，按周升約70%。雖然整體交投量回升，個別屋苑仍然未錄得「零成交」，包括東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園等。

代理指嘉湖個別業主議價空間擴大至7%

中原副區域營業董事伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊個別放盤業主，議價空間擴大至最多約7%，屋苑新錄賞湖居第5座高層B室成交，實用面積633方呎3房戶，成交價648萬元、實呎10,237元；原業主早於1993年8月以227萬元一手購入，帳面賺421萬元或逾1.8倍。

市場亦不乏長情業主沽貨套現。美聯高級分區營業經理黃家明表示，九龍灣淘大花園F座中層03室，實用面積375方呎2房戶，最新以552萬元易手、實呎14,720元；原業主早於1982年1月以16.41萬元購入，持貨40年，帳面獲利逾535萬元或逾32倍。

囍匯2房1616萬沽 低同類3年前價一成

港島屋苑做價亦見偏軟。中原副分區營業經理陳偉華指出，灣仔囍匯新錄第1座中層G室成交，實用面積552方呎2房戶、望園景，新近以1616萬元易手、實呎29,275元；原業主2013年12月以1316萬元一手買入，帳面賺300萬元或約23%。翻查資料，上述成交單位對落3層，面積間隔、坐向相同單位，於2018年曾以1785萬元易手，即現時新成交價較之低近一成。

上 / 下一篇新聞

訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2
臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2
英國置業前 先觀望兩個月
英國置業前 先觀望兩個月
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：Zscaler績優看高一線
張兆聰：Zscaler績優看高一線
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
沈永年：肇慶未來發展令人期待
沈永年：肇慶未來發展令人期待
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
技術取勝：中芯升穿20天線
技術取勝：中芯升穿20天線
李聲揚：美國收水 別國遭殃
李聲揚：美國收水 別國遭殃
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
艾雲豪：私募巨星身分二合一
艾雲豪：私募巨星身分二合一
李順威：美股估值非過高？
李順威：美股估值非過高？
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
曾淵滄：國泰小注博全面通關
曾淵滄：國泰小注博全面通關
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
新地商場中秋生意額 按年增15%
新地商場中秋生意額 按年增15%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
128 WATERLOO市景開揚
128 WATERLOO市景開揚
好運中心呎價挫 成交升
好運中心呎價挫 成交升