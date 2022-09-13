經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓

【明報專訊】下半年樓市利淡因素充斥，雖然一手新盤延續上月旺勢，氣氛持續熾熱，不過受到加息、疫情、外圍市况不穩、加上新盤以貼市價開賣等等的因素影響，令二手市場回軟，樓價持續整固。根據差餉物業估價署數據顯示，7月份私人住宅售價指數報376.1點，見近兩年半以來新低，按月跌1.65%，亦是繼今年2月跌1.48%後，為5個月以來的最大跌幅。若以今年首7個月計算，今年樓價指數累跌4.52%，與去年9月份398.1點的歷史新高計算，截至今年首7個月累跌5.53%。

樓價下調，多個區份的呎價亦有所回落，據土地註冊處資料顯示，若將全港劃分為130分區分析，以青衣區的平均實用呎價按月跌7.4%最多，其次是馬鞍山，按月跌約4.5%，至於康城及屯門市中心兩區分別按月跌約3.4%及約3%，而將軍澳市中心、元朗市中心及天水圍3區錄得介乎約0.2%至1.4%按月跌幅。

二手呎價回落，反映業主讓步願意減價，促使購買力回流，特別是受惠「波叔plan」的中價物業市場，交投仍穩。據土地註冊處資料顯示，8月逾1000萬元二手住宅錄449宗註冊，較7月份的435宗上升3.2%。

雖然部分業主願意擴闊議價空間，不過市場亦憧憬10月施政報告或推新房策支持樓市，故整體樓價調整幅度有限，與準買家的預期出現落差，令二手買賣雙方呈拉鋸，樓價反彈乏力。至於一手方面，疫情無阻新盤開售步伐，發展商普遍以貼市價策略出擊，加上部分發展商為貨尾單位重新定訂價，以折讓價重新推售，並配合代理推出不同置業優惠，重新吸引市場注視，相信9月份一手成交量仍可達1500宗水平。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2
臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2
英國置業前 先觀望兩個月
英國置業前 先觀望兩個月
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：Zscaler績優看高一線
張兆聰：Zscaler績優看高一線
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
沈永年：肇慶未來發展令人期待
沈永年：肇慶未來發展令人期待
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
技術取勝：中芯升穿20天線
技術取勝：中芯升穿20天線
李聲揚：美國收水 別國遭殃
李聲揚：美國收水 別國遭殃
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
艾雲豪：私募巨星身分二合一
艾雲豪：私募巨星身分二合一
李順威：美股估值非過高？
李順威：美股估值非過高？
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
曾淵滄：國泰小注博全面通關
曾淵滄：國泰小注博全面通關
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
新地商場中秋生意額 按年增15%
新地商場中秋生意額 按年增15%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
128 WATERLOO市景開揚
128 WATERLOO市景開揚
好運中心呎價挫 成交升
好運中心呎價挫 成交升