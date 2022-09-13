廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了

樓市是否已經進入熊市？答案仍是未知之數，但筆者認為毋須過於悲觀，根據以往大跌市的經驗，樓價通常在首半年至一年之間出現急劇的下滑。例如1997年亞洲金融風暴之後，樓價在首年累挫逾四成，2008年金融海嘯在9個月樓價跌了23%。

不過，今次低迷市况經歷了數年，包括2018年開始的中美貿易戰、2019年反修例社會運動及2020年爆發至今的新冠疫情；如果計算由2018年頭到現在，樓價仍有數個百分點的升幅，反映現今業主仍然有實力。二手市場樓價無疑在這一年跌近一成，綜觀發展商在這一年期間推售的新盤，雖然有些貨源充足的新盤首批推出時確實有折讓，但整體而言，發展商並無意割價大傾銷，原因當然是在商言商，欲尋求最高利潤。

隨着淡市持續，二手業主擴大減價，筆者相信發展商也漸有壓力，若發展商仍堅持高定價的話，相信客源會重回二手市場，便會分薄了發展商的銷量。因此筆者認為，發展商很快會面對現實，定價需貼近目前二手市場的價格，這樣才有機會吸納更多客源，銷量才有保證。

新盤向來是市場焦點所在，發展商願意減價絕對是好事，因為新盤若能夠賣個滿堂紅，必可帶起市場氣氛，激活整體經濟活動，需知道房地產是香港主要的經濟命脈之一，牽連有關的行業十分廣泛，只要樓市暢旺，香港經濟也絕對差不了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]