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瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427

【明報專訊】美國公布最新失業數據較預期低，美股隔晚整體向上。根據瑞銀上周五紀錄，投資者積極部署美股指數認股證，尤其是相關認購證為主，如投資者看好美國經濟可以逐步復蘇，從而帶動美股，看好納指可留意納指認購證10427，行使價13,500點，2022年12月到期，有效槓桿約10倍。如投資者看淡納指，可留意納指認沽10428，行使價9500點，2022年12月到期，有效槓桿約8.9倍。

另外，上周指CCASS紀錄有逾600億騰訊股份存入，最終騰訊大股東確認再減持股份，至於存入CCASS是為未來交易部署。雖然騰訊再遭大股東減持，但減持行動實質於今年6月已啟動。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購證24058，行使價368.2元，2022年12月到期，有效槓桿約9.8倍。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21367，行使價250.8元，2023年1月到期，有效槓桿約6.4倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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