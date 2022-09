徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？

英女王逝世,民間掀起悼念潮。我們當然知道,貨真價實的君主立憲制下一國之君的政治權力非常有限。都是馬克思當年好事多為,主張政治領袖面對的經濟及社會局限才是主宰歷史的主角,領袖本身對歷史進程並不重要。過去廿多年,卻愈來愈多證據顯示馬克思錯了。一篇名為「Do Leaders Matter?National Leadership and Growth since World War II」的研究發現:

We find robust evidence that leaders matter for growth. The results suggest that the effects of individual leaders are strongest in autocratic settings where there are fewer constraints on a leader's power. Leaders also appear to affect policy outcomes, particularly monetary policy. The results suggest that individual leaders can play crucial roles in shaping the growth of nations.

英雄造時勢?要避過「時勢造英雄」的倒果為因,經濟學家比較政治領袖自然或意外死亡前後國家的經濟表現。明顯的例子,是毛澤東在1976年身故後,鄧小平上場帶來的經濟改革開放。是的,歷史上英雄造時勢並非個別例子,有趣的是「英雄造時勢」在獨裁國家最為明顯,而政治領袖對貨幣政策的影響亦最為突出。

獨裁國家領袖影響力更突出

另一方面,由於民主國家對政治領袖權力諸多限制,民選領袖的個人影響力遠不及獨裁者是不難理解的。當英國首相亦不能明顯改變英國的發展,誰做君主對經濟又有何分別?

美國克林信大學經濟系副教授

