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2022年9月13日星期二
葉創成 技術取勝
投資策略
訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2
英國置業前 先觀望兩個月
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
環球經濟數據
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：Zscaler績優看高一線
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
沈永年：肇慶未來發展令人期待
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
技術取勝：中芯升穿20天線
李聲揚：美國收水 別國遭殃
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
艾雲豪：私募巨星身分二合一
李順威：美股估值非過高？
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
曾淵滄：國泰小注博全面通關
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
新地商場中秋生意額 按年增15%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
128 WATERLOO市景開揚
好運中心呎價挫 成交升
技術取勝：中芯升穿20天線
【明報專訊】新世界挑戰下降軌（圖）
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訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
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內銀今年純利料增4% 與GDP相符
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環球經濟數據
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出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
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陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
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何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
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周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
曾淵滄：國泰小注博全面通關
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
新地商場中秋生意額 按年增15%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
128 WATERLOO市景開揚
好運中心呎價挫 成交升
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