經濟
林嘉文 匯市前瞻

投資策略

林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇

【明報專訊】外匯市場除了關注美元走向外，包括澳洲、加拿大及歐洲等多個主要央行相繼加息亦是近日的焦點，反映貨幣政策偏鷹的情况未有改變。其中歐洲央行一如預期加息0.75厘，幅度是有史以來最大，同時令其存款利率水平回升至2011年以來最高。

歐洲央行行長拉加德指通脹「過高」，利率仍與合適水平「相距甚遠」，似乎暗示下月有頗大機會再大幅加息，貨幣市場亦反映10 月歐洲央行再加息0.75厘的概率較早前上升。

雖然歐洲央行加息幅度進取，但對歐元的支持作用有限，歐元兌美元現時在1算水平附近仍面臨不少阻力，其中一個原因或許是源自市場對區內經濟前景的憂慮。

歐元1算阻力不小

事實上，歐洲央行加息後仍上調通脹預期，同時下調2023年的經濟增長預測。從技術走勢分析，若歐元兌美元短線能回升到1算之上的話，下一步有機會上試目標1.0205，不過這個發展趨勢暫時不是筆者的基本預測。

歐洲央行的行動除了對歐元帶來影響外，亦可能會左右相關貨幣的前景，當中較受影響的可能是英鎊。英國現時同樣面對與歐元區類似的經濟增長放緩和通脹的挑戰，面對歐洲央行如此積極地加息，英倫銀行或多或少亦會承受壓力。

英財政寬鬆 通脹料升溫

此外，英國政府的新政策提議原意雖然是希望刺激當地經濟，但同時很可能被視為財政寬鬆措施，有機會進一步推升已經高企的通脹。因此，儘管直盤來說，歐元兌美元短線仍可能面對不少挑戰，但從交叉盤的角度出發，筆者現時開始看好歐元兌英鎊的走勢。

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（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林嘉文 匯市前瞻]

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