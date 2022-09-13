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出卡買iPhone 14 最多慳逾千元

【明報專訊】蘋果上周發布新一批iPhone，售價由6899至1.36萬元不等，並已於上周五（9日）接受預訂。與此同時，不少信用卡公司推出優勢，可以優惠價購買手機或獲得一定金額回贈，以下比較市場上優惠，協助你精明選購新iPhone。

明報記者 黃清瑤

CITI 卡迎新贈Apple AirPods

由即日至9月30日，以指定連結申請指定信用卡，包括CITI THE CLUB信用卡、CITI CASH BACK 信用卡、CITI REWARDS萬事達信用卡、CITI REWARDS銀聯信用卡、CITI REWARDS銀聯信用卡、CITI REWARDS銀聯信用、CITI HKTVmall信用卡，並經指定連結填妥及遞交申請表，在發卡日後一個月內啟動實體卡及可簽帳滿300元或以上，即可獲贈Apple AirPods（第三代）。

渣打Smart卡簽4000元回贈1200元

渣打亦推出迎新禮遇，由即日至9月29日成功申請Smart卡，並於信用卡獲發出後首個月內累積首4000元合資格簽帳，可享1200元現金回贈。因此，如果購買256GB的iPhone 14 Plus，原價為8499元，但以渣打Smart卡簽帳即可獲回贈，即機價只需7299元。

至於熱中於儲里數的市民，可考慮渣打國泰Mastercard，於食肆、外賣平台、網上及海外簽帳類別的合資格簽帳，每簽帳4元可獲1亞洲萬里通里數，如網上訂購256GB的iPhone 14 Plus，即可獲2124里數，如在門市簽帳，則每簽帳6元方可獲1里數，即只有獲得1416里數。如果屬於全新信用卡客戶，在首兩個月內簽帳金額可獲獎賞，簽帳1000元，可獲得5000里數、5000元可獲得15,000里數、4萬元可獲得4萬里數及10萬元可獲得6萬里數。

信銀Motion 卡回贈6％

恒生新卡獲700元Cash Dollars

信銀推出迎新禮遇，由即日至9月29日成功信銀國際Motion 信用卡首5個月零售簽帳或全年食肆及網上簽帳都可獲6%現金回贈，再以256GB的iPhone 14 Plus為例，即可獲得509.9元現金回贈。此外，又可以做善事，推廣期內從Motion信用卡帳戶扣除100元，並以新客戶名義捐至香港學生輔助會作慈善用途，新客戶將於捐款後獲得100元現金回贈。

由即日至12月31日，成功申請恒生Visa白金卡/萬事達白金卡/銀聯白金卡/人民幣白金卡，於新卡發出之日期後60日內，憑卡累積簽帳滿5000元或以銀聯白金卡簽帳滿5000元人民幣，可以獲得700元Cash Dollars。至於現有信用卡客戶，於優惠期內成功申請任何指定信用卡1張，於新卡發出之日期後60日內，憑卡累積簽帳滿5000元，亦可獲享300元Cash Dollars。雖然Cash Dollars不能用來找卡數，但可於特選商戶結帳時扣除使用，特約商戶包括有食肆、家電、百貨及超級市場，如豐澤、永安百貨、一田、大昌食品專門店等。

中銀卡推90月限定狂賞

中銀信用卡推出9月限定「加碼狂賞BUY」活動，即日至9月30日，憑任何中銀信用卡透過手機及網上簽帳，滿3000元我話得6%現金回贈，以256GB的iPhone 14 Plus為例，即可獲得509.9元現金回贈。此外，憑中銀信用卡於百老匯門市或網店購物可獲贈現金回贈，當中以中銀銀聯雙幣卡簽帳2000至4999元，可獲得100元現金回贈，8000元以上可獲得450元回贈；成功登記「每月狂賞BUY」，並於9月及10月以中銀銀聯雙幣信用卡分別累積合資格簽帳滿1萬元或以上，每月可額外獲得200元現金回贈。

AEON CARD網上簽帳享10%現金回贈

AEON推出高達10%現金回贈，成功申請AEON CARD WAKUWAKU的合資格客戶，於發卡後首60天內憑卡簽帳消費或成功辦理信用卡免息分期計劃滿8000元或以上，當中網上簽帳可享高達10%現金回贈，最高享500元現金回贈。此外，經「AEON 香港」手機應用程式申請成功，可享200元現金回贈。

總括而言，如果想以最優惠價錢購買新iPhone 14，最優惠是申請渣打Smart卡，購入任何型號的iPhone都能夠達到4000元簽帳要求，並獲得1200元回贈。其實花旗銀行信用卡的禮品亦相當吸引，只需要簽帳滿300元以上，可以獲得價值1499元的Apple AirPods（第三代）。最划算方法，當然是利用Smart卡簽帳購買新iPhone，再以花旗銀行信用卡購買其他產品並簽帳滿300元，即現金回贈連同禮品價值2699元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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