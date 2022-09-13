經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保

【明報專訊】Betty（43歲）正準備為女兒（6歲）購買自願醫保計劃，對計劃內其中一個保障項目「訂明非手術癌症治療」感到有點迷惘，這是否就是危疾保障？病者所需資金普遍分為兩大方向：醫療費用及生活費用，而後者往往需兼顧病者與照顧者的生活所需。

世衛已將癌症定位為「長期病患」，反映治療方案推陳出新，有機會可控制病情，但亦意味療程歷時長，需長期的財政支援，保險正好在這個層面提供一定的支援。

「訂明非手術治療」自願醫保賣點

「訂明非手術治療」保障是自願醫保的一大賣點，也反映了癌症在香港的常見情况，對醫療系統造成負擔。這保障涵蓋了電療、化療、標靶、免疫、荷爾蒙治療等常見的療程項目，每年保障額最少8萬元（個別計劃提供更高保障額）。若再有選購「額外醫療保障」，保障額可再提升。

自願醫保某程度上可支援癌症類的實報實銷醫療開支（不論是手術相關的，還是非手術類），但其他長期疾病則不在此範圍，而且也不會提供生活費的支援，所以只能說它為癌症病人減低醫療的負擔，令危疾計劃可集中火力應付生活費和非癌症類的醫療支出。換句話說，自願醫保是增強危疾保險計劃的好幫手，但絕不能取代危疾保險。

嚴重疾病有幼齡化趨勢

那麼在未成年階段就購買危疾計劃是否浪費呢？筆者明白父母們養育子女需大量資金，心態上是量入為出。曾經有數次和父母們討論子女的危疾保險計劃的特點時，最常聽到的反應是：待子女有經濟能力時自己決定怎樣做，幼年時只安排儲蓄（日後教育經費）、醫療（處理醫療開支）和保險（在年幼時購買，保費最便宣）作為父母的責任，危疾保險計劃並不是必需的。

無可否認年幼子女患上重症的風險比成年人小，但也不可能是完全不需理會的，筆者希望在此指出幾個常見盲點：

（1）嚴重疾病有幼齡化的趨勢，近年媒體都有報道兒童患上各種罕有疾病，動輒需籌募過百萬元的醫療經費，政府更開設兒童醫院，證明對這問題不能掉以輕心；

（2）在購買危疾保險時，除了要申報受保人的病歷外，也需申報直系家庭（父母/兄弟姊妹）的病歷，而不幸地病歷只會與日俱增，家人的病歷愈是繁多，購買保險也愈多變數；再者，如家人有嚴重疾病史，保險公司也可能有特別指引，例如父母在某年紀前罹患癌症或其他重症，保險公司對其子女的保險申請會比較審慎；

（3）雖說小孩子罹患重症的風險相對不大，但仍是有可能的，萬一患病，父母往往要停工陪診照顧，整家人的生活費也會加重。

筆者也曾做「衰人」，遇見父母身體狀况變差時，極力游說他們為子女購買危疾保險，個別父母及子女日後的身體狀况確有變化，部分更曾成功索償，即時紓緩財政壓力，看來我這「衰人」仍是做得甘之如飴的。

既然成年後都需要買危疾保，筆者建議盡快為子女在較年幼時選購合適的危疾方案。現時危疾保險方案五花八門，每人的情况、要求也不同，很難一概而論哪一類會較優勝，但如果希望減低負擔，可選擇一些保障較高（換言之儲蓄較低）的方案，也可選擇較長的供款期，待子女有經濟能力時，可轉由他們自己支付保費。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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