經濟
新股巡禮

零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億

【明報專訊】大市淡靜，連找一個投資主題都並非易事，即使行業銷量「長升長有」的新能源汽車，近月股價表現亦「缺電」，愈跌愈有，但仍無阻內地新能源汽車來港上市大計。按銷量計內地第四大新興電動汽車公司零跑科技（下簡稱「零跑」）已通過上市聆訊，或有機會短期內招股，消息稱公司計劃集資最多117億元。

撰文 旻晞

零跑聯席保薦人為中銀、花旗、摩根大通、建銀國際。是次集資淨額所得，四成用於研發，其餘用作提升生產能力擴大銷售網絡等。上市前集團單一最大股東包括主席朱江明、劉雲珍夫婦，以及傅利泉、陳愛玲夫婦等一致行動人士，共持有31%股份，其餘股東包括紅杉中國、中金資本、上海電氣（2727）等。

按銷量計，零跑可算是內地新興電能汽車市場的「第二梯隊」企業，年銷量位列三大龍頭「蔚小理」之後，並與威馬、哪吒等車企於第四、第五位爭逐。零跑去年全年售出4.39萬輛車（見表），按年增長4.4倍，按弗若斯特沙利文資料，於全中國新興電動汽車公司排名第四，而今年上半年集團已售出4.62萬，高於去年全年，維持集團近年收入高速增長之勢。

行業第二梯隊 去年銷售4.39萬輛

過去3年集團已交付3款汽車，今年亦推出了中大型轎車C01，主要集中於售價介乎15萬至30萬元（人民幣，下同）的中高端檔次。集團計劃未來以每年1至3款車型的速度、於2025年前推出7款全新純電動車型，涵蓋SUV及MPV等。按弗若斯特沙利文資料統計，去年售價於15萬至30萬元的新能源汽車佔中國新能源汽車市場總銷量36.2%，並估計會由去年的121萬輛增加至2026年的521萬輛，複合年增長率達35%，佔同年總新能源汽車市場銷量的49%，是各價格類別中增速最快的市場。

零跑號稱擁有「全域自研及垂直整合能力」，意指集團掌握了電動汽車生產的各個關鍵軟硬件，如操作、電驅、電池系統等。其平台化的電子電氣架構及整車架構可高度複用於各電動車型，令集團能夠於較短時間內開發新車型，提高研發效率並快速提升生產規模。集團目前在浙江省金華市的工廠生產智能電動汽車及其核心系統和電子部件，產線具備每年20萬輛的整車生產能力，亦計劃在浙江省杭州市建設新的生產基地，以進一步擴大生產能力。

交付量增 毛損率快速下降

事實上，隨着集團收益及生產規模擴大，其研發開支佔收入比近年逐漸下降，由2019年高達305%，回落至今年上半年的12%。但當然與大多數新能源汽車企業雷同，成立至今仍是虧損，過往3年便累計虧損達48億元；同時，相較「第一梯隊」的「蔚小理」即使同樣虧損、但至少已錄得毛利，零跑以及同級競爭對手威馬則仍處於毛損狀態。不過零跑於往績期間，毛損率快速下降，由2019年的95.7%降至今年上半年的26.6%，發展勢頭不俗（見圖），主要由於交付量增加及規模經濟效應拉低成本。但談及扭虧時間表則仍是未知數，集團於臨時招股文件指出，由於新車型的研發及生產設施投入、銷售網絡的擴張，今年預期將繼續虧損。

同業股價低迷 不利新股表現

市場方面，大市疲弱，投資者目前對未有盈利的企業頗具戒心，股價表現自然令人失望。以「蔚小理」為例，今年股價「齊上齊落」，同於今年6月底創出近月高位後走下坡，小鵬（9868）、理想（2015）及蔚來（9866）股價截至上周四止相較6月底高位分別累積下跌57%、38%及32%。市場對新能源汽車行業趨向審慎，自然不利零跑的上市計劃。事實上，威馬今年6月初亦向港交所提交上市申請，本來有機會成為繼「蔚小理」後，第四家登陸本港股票市場的新能源汽車企業，不過未知是否受市况差所累，暫時仍未見其申請通過上市聆訊，變相令零跑有很大機會「超車」在港掛牌。

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