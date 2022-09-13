法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落

Mathur表示，雖然多項領先指標均顯示美國GDP增長未來幾季會進一步轉弱，惟由於當地勞工市場仍保持強勁，而且消費者的儲蓄亦充裕，相信當地經濟短期出現衰退的風險不大；不過，Mathur亦警告，由於聯儲局今年以來積極加息，而且預告維持緊縮貨幣政策一段時閶，對美國經濟增長的壓抑作用正浮現，料由今年至2024年GDP增長均會低於趨勢水平（below-trend growth）。

作為比較，Mathur認為，由於歐洲（包括歐元區及英國）通脹仍未見頂，料會削弱消費者信心，令就業市場將出現轉捩點轉弱，因此歐洲經濟所受的直接衝擊較美國更大，預料本季及下季無可避免將會出現衰退；不過，Mathur認為即使領先指數預示歐洲經濟將會深度衰退，惟他相信，歐洲多國政府會積極以財政政策刺激經濟，以緩和是次震盪。

歐央行上周加息0.75厘 料陸續有來

為遏抑歐元區逼近雙位數的通脹，歐洲央行上周宣布將三大關鍵利率上調0.75厘，是該央行歷來最大的加息幅度，包括將主要再融資利率由0.5厘上調至1.25厘，隔夜存款利率上調至0.75厘，兩者是2011年11月以來最高，邊際貸款利率也上調至1.5厘，符合市場預期。歐洲央行在7月為三大關鍵利率加息半厘啟動加息周期，預期未來幾次會議仍將繼續加息。

Mathur分析，由於歐洲央行早前加息行動緩慢，因此實質負利率的問題相當嚴重（見圖1），明顯落後於形勢，故他預期歐洲央行仍會繼續加息，引領德國10年期國債孳息率於明年初回升至2%以上（見圖2），與美國10年國債孳息率差距將收窄，而其他發達國家亦有類似的情况，因此料美匯指數明年有機會回落，尤其是下半年壓力更大。

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