臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2

明報記者 葉創成

王良享分析，英國經濟短期內料繼續受高通脹困擾，高通脹問題的其中有一個重要因素是電費飈升，而卓慧思（Liz Truss）上周初接任首相後已着手解決此問題：「英國監管機構於10月料會容許電力公司加電費，本來市場預期當地每年平均家庭電費開支將會因此由目前約1972英鎊大幅增加80%至約3549英鎊，英國通脹因此亦會攀升至高雙位數，甚至有機會超過20%，若通脹這樣高的話，對經濟當然是一個很大的打擊。不過，卓慧思上周已提出建議，為電費價格制定上限，令當地每年平均家庭電費開支上限為2500英鎊，這與3549英鎊相差很遠，換言之，電費加幅從約80%回落至約27%，而且政府亦擬向每個家庭每年平均提供400英鎊的電費補貼，我覺得上述建議能夠成為法案並實施的機會很大，此最新發展亦可望為英國經濟帶來機會。」

通脹料10月見頂 下季GDP重拾增長

面對能源價格上升、電費急漲，英國政府擬出手補貼當地居民，當然有助緩解民困，問題是錢從何來？路透社引述一名熟悉情况的人估計，由此衍生的政府開支達1000億英鎊，當地《太陽報》則引述當地地方政府估計，政府會透過加稅或發債集資來推行電費補貼。

王良享則認為，英國政府是次發債集資來補貼電費的機會頗高，並相信此舉不會令英鎊匯價受壓，「英國政府是次要補貼當地居民電費開支，相信會參考美國政府的做法，會向市場借錢來支付；雖然美國也面對龐大的財政赤字及貿易赤字，與英國一樣是『兩赤』國家，但美元過去一段時間仍然很強勢，原因是信心問題，市場對美國經濟前景有信心。目前將英國與歐盟或歐元區國家比較的話，由於英國國債始終相對低，所以市場對英鎊的信心亦高於歐元，即使英國政府需要發債來補貼居民電費開支，也不會令英國國債信用評級受威脅，不會令英鎊匯價顯著受壓」。

經濟前景勝歐元區 首要提升生產力

由於高通脹打擊居民消費開支，英國GDP上季按季收縮0.1%，王良享指出，由於高通脹帶來的問題持續，料英國本季GDP仍然會負增長，即出現技術衰退，而他認為，在英國新政府能夠控制電費加幅的前提下，下季GDP便有機會回復輕微正增長，令全年GDP亦可望正增長，「假如英國10月電費加幅比較溫和的話，當地通脹該月便會見頂，估計該月CPI按年增11%至12%（見圖1），這樣的話，11月及12月當地經濟表現便可能優於市場預期」。

王良享強調，英國經濟能否持續改善，關鍵是能否解決過去14年以來生產力增長緩慢的問題，「自從2008年金融海嘯後，英國每年平均生產力增長大概0.4%至0.5%，這已成為比較長期的問題」。他續說，雖然2016年英國公投脫歐後，由於政治上不明朗因素增加，曾經令英國的外商直接投資（FDI）受到不利影響，惟隨着英國於2020年1月31日已正式退出歐盟，近年FDI有所回升，例如倫敦取得的投資項目僅次於巴黎，可見情况並非市場想像般差。

由於歐盟、歐元區國家現正面對俄烏戰爭此重大不明朗因素，故王良享相信，在可見將來，歐盟、歐元區國家GDP增長將不及英國，因此英鎊相對歐元亦會有較佳表現。

《廣場協議》分水嶺 美匯至今貶值三成

本身是日本人的法國外貿銀行日本及亞太區高級經濟師Kohei Iwahara在上周四見報的「名人樓市論壇」，詳述日本樓市在1985至1989年期間泡沫形成及爆破的始末，原來泡沫源於1985年簽訂、逼日圓大幅升值的《廣場協議》，而日本政府在泡沫爆破後處理不當，令後遺症延續至今。

王良享分析，1985年簽訂的《廣場協議》的確是全球外匯市場的關鍵事件，原因是該協議簽訂之後幾年，不止日圓，其他主要貨幣兌美元也大幅升值，而美匯指數目前處於109附近，與協議簽訂前、1984年12月31日收報的151.47(見圖2)比較，仍低近三成。他續說，英鎊匯價未來何去何從，當然也要視乎美匯指數走勢，而他相信美元近月急升後，現已反映聯儲局將加息到3.5厘至4厘的預期，若最終加息幅度不如預期，美匯指數有機會在110水平附近見頂回落，有利英鎊匯價。

綜合上述分析，王良享認為，英鎊匯價早前有機會已在1.15以下見底，今年底前可上望1.2水平。從技術分析出發，英鎊匯價上周最低報1.1406，與2020年3月第三周低位相若，有望形成雙底回升格局（見圖3）。

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