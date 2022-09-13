經濟
封面故事

臻享王良享：壞消息或盡出 英鎊年底上望1.2

【明報專訊】上周英女王伊利沙伯二世逝世，由王儲查理斯接任王位，加上新首相卓慧思上場，過去半年一直走弱的英國經濟及匯價何去何從再次成為焦點。今期封面故事由臻享顧問董事總經理王良享，以及法國巴黎銀行亞太區新興市場研究部主管Siddharth Mathur分析最新形勢。王良享認為，即使英國經濟近月陷入衰退，通脹亦高企於雙位數，令英鎊匯價持續受壓，已跌至1985年《廣場協議》以來低位，惟不少負面消息已有所反映，若未來能源成本回落，有利經濟及匯價回穩，料英鎊兌美元於1.15有支持，年底可上望1.2水平；Mathur則認為，隨着美元息差見頂，美匯指數明年有機會回落。

明報記者 葉創成

王良享分析，英國經濟短期內料繼續受高通脹困擾，高通脹問題的其中有一個重要因素是電費飈升，而卓慧思（Liz Truss）上周初接任首相後已着手解決此問題：「英國監管機構於10月料會容許電力公司加電費，本來市場預期當地每年平均家庭電費開支將會因此由目前約1972英鎊大幅增加80%至約3549英鎊，英國通脹因此亦會攀升至高雙位數，甚至有機會超過20%，若通脹這樣高的話，對經濟當然是一個很大的打擊。不過，卓慧思上周已提出建議，為電費價格制定上限，令當地每年平均家庭電費開支上限為2500英鎊，這與3549英鎊相差很遠，換言之，電費加幅從約80%回落至約27%，而且政府亦擬向每個家庭每年平均提供400英鎊的電費補貼，我覺得上述建議能夠成為法案並實施的機會很大，此最新發展亦可望為英國經濟帶來機會。」

通脹料10月見頂 下季GDP重拾增長

面對能源價格上升、電費急漲，英國政府擬出手補貼當地居民，當然有助緩解民困，問題是錢從何來？路透社引述一名熟悉情况的人估計，由此衍生的政府開支達1000億英鎊，當地《太陽報》則引述當地地方政府估計，政府會透過加稅或發債集資來推行電費補貼。

王良享則認為，英國政府是次發債集資來補貼電費的機會頗高，並相信此舉不會令英鎊匯價受壓，「英國政府是次要補貼當地居民電費開支，相信會參考美國政府的做法，會向市場借錢來支付；雖然美國也面對龐大的財政赤字及貿易赤字，與英國一樣是『兩赤』國家，但美元過去一段時間仍然很強勢，原因是信心問題，市場對美國經濟前景有信心。目前將英國與歐盟或歐元區國家比較的話，由於英國國債始終相對低，所以市場對英鎊的信心亦高於歐元，即使英國政府需要發債來補貼居民電費開支，也不會令英國國債信用評級受威脅，不會令英鎊匯價顯著受壓」。

經濟前景勝歐元區 首要提升生產力

由於高通脹打擊居民消費開支，英國GDP上季按季收縮0.1%，王良享指出，由於高通脹帶來的問題持續，料英國本季GDP仍然會負增長，即出現技術衰退，而他認為，在英國新政府能夠控制電費加幅的前提下，下季GDP便有機會回復輕微正增長，令全年GDP亦可望正增長，「假如英國10月電費加幅比較溫和的話，當地通脹該月便會見頂，估計該月CPI按年增11%至12%（見圖1），這樣的話，11月及12月當地經濟表現便可能優於市場預期」。

王良享強調，英國經濟能否持續改善，關鍵是能否解決過去14年以來生產力增長緩慢的問題，「自從2008年金融海嘯後，英國每年平均生產力增長大概0.4%至0.5%，這已成為比較長期的問題」。他續說，雖然2016年英國公投脫歐後，由於政治上不明朗因素增加，曾經令英國的外商直接投資（FDI）受到不利影響，惟隨着英國於2020年1月31日已正式退出歐盟，近年FDI有所回升，例如倫敦取得的投資項目僅次於巴黎，可見情况並非市場想像般差。

由於歐盟、歐元區國家現正面對俄烏戰爭此重大不明朗因素，故王良享相信，在可見將來，歐盟、歐元區國家GDP增長將不及英國，因此英鎊相對歐元亦會有較佳表現。

《廣場協議》分水嶺 美匯至今貶值三成

本身是日本人的法國外貿銀行日本及亞太區高級經濟師Kohei Iwahara在上周四見報的「名人樓市論壇」，詳述日本樓市在1985至1989年期間泡沫形成及爆破的始末，原來泡沫源於1985年簽訂、逼日圓大幅升值的《廣場協議》，而日本政府在泡沫爆破後處理不當，令後遺症延續至今。

王良享分析，1985年簽訂的《廣場協議》的確是全球外匯市場的關鍵事件，原因是該協議簽訂之後幾年，不止日圓，其他主要貨幣兌美元也大幅升值，而美匯指數目前處於109附近，與協議簽訂前、1984年12月31日收報的151.47(見圖2)比較，仍低近三成。他續說，英鎊匯價未來何去何從，當然也要視乎美匯指數走勢，而他相信美元近月急升後，現已反映聯儲局將加息到3.5厘至4厘的預期，若最終加息幅度不如預期，美匯指數有機會在110水平附近見頂回落，有利英鎊匯價。

綜合上述分析，王良享認為，英鎊匯價早前有機會已在1.15以下見底，今年底前可上望1.2水平。從技術分析出發，英鎊匯價上周最低報1.1406，與2020年3月第三周低位相若，有望形成雙底回升格局（見圖3）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕《廣場協議》 英國通脹 英國經濟 卓慧思（Liz Truss） 臻享顧問董事總經理王良享 英鎊匯價 英女皇伊利沙伯二世去世

上 / 下一篇新聞

訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
彭博：證監查尚乘集團 點名兩港上市公司
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
內地鋰電池生產商中創 本周晤投資者「試水溫」
英國置業前 先觀望兩個月
英國置業前 先觀望兩個月
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
法巴Mathur：息差見頂 美匯明年或回落
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
零跑主攻中高端電動車 逆市招股 料集資最多117億
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
內銀今年純利料增4% 與GDP相符
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
鄺翠玲：自願醫保不能取代危疾保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
金子：對冲持倉 比亞迪Put 23144
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：中建轉型成功 料向上突破
張兆聰：Zscaler績優看高一線
張兆聰：Zscaler績優看高一線
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
伍禮賢：防疫有望逐步放寬 國泰看8.98元
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
潘啓才：騰訊白事當紅事的公關技巧
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
出卡買iPhone 14 最多慳逾千元
沈永年：肇慶未來發展令人期待
沈永年：肇慶未來發展令人期待
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
陸振輝：「九不過」的自在從容生活
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
林嘉文：留意歐元兌英鎊機遇
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
趙康輝：幣圈：量化交易新戰場
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陳大為：宜減債減風險資產捱過「冬天」
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：為何美元強 美股便弱？
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
陸振球：國運總會盛極而衰 投資亦然
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
林少陽：能源價高企 鈾價具補漲空間
技術取勝：中芯升穿20天線
技術取勝：中芯升穿20天線
李聲揚：美國收水 別國遭殃
李聲揚：美國收水 別國遭殃
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
蔡金強：故鄉的番薯 不變的地瓜音
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？
艾雲豪：私募巨星身分二合一
艾雲豪：私募巨星身分二合一
李順威：美股估值非過高？
李順威：美股估值非過高？
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
劉思明：港股反彈 內房物管似築底
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
何啟聰：股價回穩 騰訊購22334
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
周顯：華廈置業遭DQ 吃虧的是小股東
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
王弼：美CPI公布日 把握逃生機會
曾淵滄：國泰小注博全面通關
曾淵滄：國泰小注博全面通關
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
湯文亮：醫生亂發「免針紙」 政府有責
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
陳永傑：樓市股市跌浪將減退
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成
新地商場中秋生意額 按年增15%
新地商場中秋生意額 按年增15%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
上月1564宗工商租賃 按年挫17%
128 WATERLOO市景開揚
128 WATERLOO市景開揚
好運中心呎價挫 成交升
好運中心呎價挫 成交升