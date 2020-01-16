訴訟揭尚乘助投資公司吸客戶資金 ESI曾參與「港產妖股」上市前投資 涉1.7億元

明報記者 馬意文

尚乘環球與青島銀行的訴訟目前仍未進行聆訊，惟有關雙方在青島銀行2015年上市不久後訂立投資管理協議（IMA），委託尚乘環球代管理金額規模為3.5億美元（約27.3億港元）的投資，以及在今年6月尚乘環球將當中2.64億美元投資於一家公司，兩者入稟狀闡述都基本脗合。尚乘環球在入稟狀中未有提及該公司名稱，惟本報翻查青島銀行入稟狀，則披露該公司為ESI。

ESI曾認購尚乘國際及尚乘數科股份

根據網上資料顯示，ESI與尚乘已曾多次拉上關係。據美國證交會（SEC）資料顯示，ESI曾於2020年1月31日和2021年12月29日，分別以2200萬美元（約1.7億港元）及2505萬美元（約1.95億港元），認購尚乘旗下當時仍未上市的尚乘數科及尚乘國際（美：AMTD）股份，其中，尚乘數科當時每股認購價為10美元，假設期間股份未有拆細或合併，以該股上市高位1679美元計算，最多曾上升逾160倍；即使上周五收市價回落至61美元，仍賺逾6倍。

此外，尚乘環球在2019年3月出任包銷商協助上市的中智全球，同年5月中智在未經諮詢合規顧問下再透過尚乘環球投資多份票據，其中約3000萬美元（約2.34億港元）就是用於認購ESI發行票據，事件更導致公司及董事遭聯交所公開譴責。

除此以外，復星醫藥（2196）曾在年報披露，在2021年1月及4月曾兩度向ESI收購旗下復宏漢霖（2696）合共約2.04%股份，總作價約5.65億元，惟未有提及ESI是何時及以什麼作價買入。復宏漢霖於2019年9月上市，尚乘環球是包銷商之一。

ESI股東背景不明朗 公開資料極少

不過，有關ESI的股東背景至今仍不明朗，雖然該公司曾獲多家公司投資，本身亦曾投資尚乘系兩間公司及復宏漢霖，但公開資料極少，該公司在2021年參與認購尚乘國際股份時，曾在遞交SEC文件中披露一名董事名為Stella Sun，但同樣背景不詳。