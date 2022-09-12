專家估銷情難理想 蘋果概念股或炒完

蘋果今年以來股價一直低迷，累跌逾12%，拖低科網股板塊，惟上周三發布會當日，蘋果股價倒升近1%，或反映市場對今次系列反應正面。

搶奪華為原有市場

王華表示，最近兩代iPhone明顯沒有大升級，只有小修小補，無甚吸引之處，「怎可能賣得好？」他認為華為是Android陣營中做得最好，但現時其海外市場受限制，令蘋果公司現在主要搶奪華為原有的市場。

iPhone 14價錢與上代變化不大，王華認為，若計及人民幣貶值因素，變相是減價，理論上會賣得好，但不至於暢銷，估計門店會盡出優惠，如特別折扣或贈送其他產品等吸引買家。他相信手機周期已過，手機銷情應對蘋果及其概念股有利，如高偉電子（1415）、舜宇光學（2382）等，惟因今次聲學升級不多，對瑞聲（2018）影響未必太大。他補充，現在消息已非如Steve Jobs年代般保密，往往產品資料早於正式發布前已流出，讓市場先炒。

展望未來，王華認為普遍分析師對蘋果看得太樂觀，強調市場要看到有驚喜才會炒高股價，故相信蘋果未來股價會靠混合實境（MR）帶動，最快明年初才有第一代產品面世。