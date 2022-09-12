中證監：積極化解債券違約風險

中證監表示，將主動加強跨境、跨市場、跨領域的監管協同，發揮各方合力，積極穩妥化解債券違約、「偽私募」等風險，並深入推進「偽金交所」整治工作，以消除監管真空。

制定提升上市公司質量3年計劃

中證監稱，進一步強化改革政治擔當，提高資本市場治理能力和水平，紮實推進股票發行註冊制改革，統籌推進基礎制度改革和證監會自身建設。制定實施新一輪上市公司質量提升3年行動計劃，持續化解存量公司風險，嚴格執行退市制度，促進優勝劣汰。

深入開展監管轉型專項行動，優化職能分工，強化監管協同。落實「六穩」、「六保」，將繼續科學合理保持IPO、再融資常態化，加強股市、債市、期市政策供應，研究制定更多增量政策措施，進一步提高多層次市場的制度包容性和服務覆蓋面，更好服務高質量發展大局。

除此之外，中證監又表示，將加強對交易所等系統單位的領導監督，強化各級黨委對重大監管事項的決策把關。主動加強與行業監管等的協調聯動，促進資本規範健康發展。