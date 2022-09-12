受惠購車優惠 乘聯會料今年汽車銷量增6%

【明報專訊】雖然內地疫情令上半年汽車行業供需受挫，但近月似乎漸見好轉。乘聯會秘書長崔東樹昨日發文表示，今年汽車行業面臨「三重壓力」，需求因疫情管控收縮、供應受疫情衝擊和預期嚴重轉弱，拖累車市在3至4月表現欠佳，但受惠當局多項購車優惠，6至8月漸見恢復，預期全年汽車銷量增6%。崔東樹表示，促消費政策有利車市「企穩」發展，有信心未來幾個月車市走強，當中新能源汽車品牌將進一步兩極化。
新能源汽車品牌表現兩極化
崔東樹表示，3至4月汽車產業運行嚴重受到疫情衝擊，為歷史上少有的斷崖下滑月度。今年3至5月汽車銷量增速按年錄得負數，3月銷量按年跌12%，4月及5月則跌47%及13%。6月起汽車銷量回升及增速按月遞增，6月按年升24%，7月升29%，8月升32%。累計今年首8月錄得正增長，按年升2%，惟較去年首8個月升14%為低。
乘聯會預計，9至12月汽車銷量為1101萬輛，較去年同期的974萬輛為多，按年升13%。全年表現，乘聯會預計今年汽車銷量按年升6%至2782萬輛，按年升兩個百分點。
新能源汽車表現方面，崔稱，新能源汽車今年繼續保持較快增長，預計全年新能源汽車銷量650萬輛，按年升96%，惟增速按年放緩。今年首8個月新能源車銷量按年升1.2倍至336萬輛，目前增速約在1.1倍水平。
統計今年首8個月，比亞迪（1211）銷量居首位，按年升2.7倍至97.5萬輛，特斯拉（美：TSLA）排第二，首8個月銷量40萬輛，按年升60%。至於吉利（0175）上月銷量雖然急增逾4倍，但統計首8個月銷量則按年跌32%。