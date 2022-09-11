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2022年9月11日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美歐放風續大手加息 股市反做好 納指全周升4% 比特幣單日漲逾一成
聯儲局多名官員支持大幅加息
中秋節二手現多宗減價成交
陳榮煉涉「賭底面」 轉碼達349億
敏實：綠色製造符歐美車商價值觀
波羅的海乾散貨指數上周累升12%
能源短缺 歐多國迎「不滿之冬」
歐能源企業融資困難 面臨「雷曼時刻」
張宗永：不懂說英語的英國國王
薛偉傑：銀織口罩及時裝 亮相「國際時尚匯展」
馮其十：內地對港貿易需打「強心針」
馮其十：內地對港貿易需打「強心針」
【明報專訊】內地當前外貿增速雖有所下滑，但整體表現在全球主要經濟體中仍居前列。唯對港貿易額持續走跌，需要及時注入「強心針」。
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美歐放風續大手加息 股市反做好 納指全周升4% 比特幣單日漲逾一成
聯儲局多名官員支持大幅加息
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