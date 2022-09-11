經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地對港貿易需打「強心針」

【明報專訊】內地當前外貿增速雖有所下滑，但整體表現在全球主要經濟體中仍居前列。唯對港貿易額持續走跌，需要及時注入「強心針」。

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