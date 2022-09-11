歐能源企業融資困難 面臨「雷曼時刻」

淡倉合約貶值被追保證金

公用事業公司同意提供天然氣或電力時，會通過賣出期貨合約鎖定價格。交易所在交易時會收取一筆錢作為抵押，然後每天根據合約價值的變化，要求追加保證金，或退還保證金。面對能源價格上漲，公用事業公司的淡倉合約貶值，要向交易所追加保證金。雖然它們供應天然氣或電力時可收回資金，但這時間差距導致大量現金流出，部分公用事業公司已難以籌措資金。

德國最大的俄羅斯天然氣進口商Uniper此前表示，已支取德國復興信貸銀行（KfW）提供的全部90億歐元（約712億港元）信貸額度，另額外借入40億歐元（約316億港元）支付保證金和購買天然氣，以彌補俄羅斯停止供氣造成的供應缺口。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）警告歐盟要立即採取行動解決能源危機，否則歐洲存在去工業化及社會動盪的重大風險，歐洲經濟可能全面停滯。歐洲有色金屬行業組織Eurometaux致函歐盟，警告能源危機對行業構成「存亡威脅」，由於金屬冶煉行業消耗大量能源，業界呼籲歐盟採取緊急行動，否則歐洲許多金屬冶煉廠將永久關停。

歐盟正考慮全面限制天然氣價格。德克羅指出，由於亞洲支付的天然氣價格約為歐洲的一半，只要歐洲將價格上限設定為較亞洲高5%，全球貿易商仍將繼續向歐洲銷售。歐洲多位能源行業高層警告，歐洲的能源緊張狀况將至少持續至2025年。當前主要問題，是缺乏替代俄羅斯天然氣管道的選項，而新的液化天然氣設施要數年才建成。

能源業警告緊張狀况至2025年

為應對能源價格飛漲，歐洲多國政府大灑金錢。德國政府宣布了一項總值650億歐元（約5144億港元）的紓困計劃，英國新任首相卓慧思則制定計劃，在未來兩年將英國家庭每年的天然氣帳單凍結在2500英鎊（約2.3萬港元），預計整項計劃涉及將1500億英鎊（約1.37萬億港元）的納稅人公帑。

[企業地球村]