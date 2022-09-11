能源短缺 歐多國迎「不滿之冬」

資料來源：福布斯、CNBC、路透社、彭博社、衛報、華爾街日報

「不滿之冬」原指1978年末至1979年初的冬季，英國因通脹高企而面臨社會動盪。目前擔任歐盟理事會輪任主席國的捷克，其首都布拉格本月初已爆發「不滿之秋」示威，7萬人上街抗議能源價格居高不下，要求與俄羅斯達成新的能源協議，確保能源供應穩定。捷克政府質疑示威由親俄人士發起，但民間對通脹的不滿無疑正在加劇。該國聯合政府剛挺過國會的不信任動議，突顯能源危機開始影響政治穩定。

德國左翼、右翼政黨發起每逢周一舉行示威，抗議能源價格飛漲。柏林和萊比錫已於上周一舉行首次周一示威，提出限制能源價格、能源企業收歸國有等訴求。不斷上漲的生活成本，也促使法國、西班牙和比利時工人多次罷工，爭取提高工資應對通脹。

意逾半受訪者冀停制裁俄

能源價格上漲，令歐洲民意有分化的迹象。Termometro Politico本月初公布的民調結果顯示，51%的意大利受訪者希望停止制裁俄羅斯，以確保能源供應。非牟利機構More in Common近期公布委託YouGov向英、德、法、波蘭進行的民調顯示，生活成本是歐洲人最關心的問題。調查發現，約六成至七成英、德、法受訪者憂慮通脹會帶來社會不穩，高達75%波蘭受訪者對此感憂慮。為紓緩民間對通脹的不滿情緒，歐洲多國準備限制能源價格，並為能源供應商及消費者提供補貼。

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）警告，能源供應趨緊考驗歐洲的團結，歐盟當前的關鍵問題，是能否確保所有歐洲人的天然氣供應。

就在歐盟上周五（9日）舉行緊急能源會議前，波蘭呼籲歐盟應優先採取其他措施，而不是向電力生產商徵收暴利稅，認為稅收政策應由成員國制定。迹象顯示，歐盟成員國對如何幫助消費者渡過能源危機的計劃存在分歧。

雖然法、德兩國達成能源交換協議，法國將透過現有的廢棄管道向德國提供更多天然氣，而德國就在需要時向法國輸電，但兩國可交換的能源，相當於它們整體所需微不足道。加上由於環保等緣故，法國拒絕建設新的天然氣管道，以加强西班牙與歐洲其他地區的能源連繫。

作為油氣生產大國的美國，也準備對歐洲減少出口。美國能源部已要求主要煉油商增加產品庫存，而不是向歐洲及其他市場出口燃料，反映美國拜登政府在11月中期選舉臨近之際，面臨遏抑通脹的巨大壓力。隨着美國大規模釋出戰略石油儲備的措施將於10月結束，加上歐盟對俄羅斯的海上石油禁運將於12月初正式生效，有理由相信油價將面臨更大的上行壓力。歐盟的石油禁運，將促使俄羅斯要為每天超過100萬桶原油及100萬桶成品油的出口，尋找替代市場。七國集團（G7）正準備為俄羅斯出口的石油設置價格上限，阻止俄羅斯從中獲利，而俄羅斯已表明不會向參與價格限制的國家提供燃料。

OPEC+減產 釋拒歐美干預信號

在供應趨緊之際，油組及盟友（OPEC+）本月初宣布10月的每天原油產量將減少10萬桶，意味煉油商的成本缺乏下跌空間。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow指出，雖然減幅微不足道，卻是OPEC+對歐美發出的政治信號，表明OPEC+拒絕歐美干預。

與油市相比，天然氣的供應更為嚴峻。全球天然氣和液化天然氣（LNG）價格，近期打破了2月下旬俄烏危機爆發後所創的紀錄。面對俄羅斯停止以北溪1號管道供氣，歐洲加緊在全球高價搶購天然氣，與亞洲國家爭奪有限的液化天然氣船貨運。由於烏克蘭戰爭恐演變成曠日持久的消耗戰，能源供應壓力似乎短期內難以緩解。相比之下，美國憑藉豐富的油氣蘊藏，某程度上可免受市場混亂的影響，但由於歐洲對美國液化天然氣進口日益依賴，也導致美國易受國際市場價格波動的影響。

油服公司：拜登政府較專注氣候變化

美國基準天然氣價格最近升至每百萬英熱單位（MMBtu）10美元以上的高位，遠高於以往夏季平均介乎2至4美元的水平。美國油田服務公司Canary, LLC行政總裁Dan Eberhart表示，儘管美國擁有龐大的油氣蘊藏量，有能力為紓緩全球能源危機作出更多貢獻，但拜登政府仍主要專注於氣候變化，而不是能源安全。

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