敏實：綠色製造符歐美車商價值觀

敏實股價在上周五收報22.5元，市值達261.41億元。他在敏實持股38.75%，應佔市值達101.29億元。全球生產的8000萬輛汽車中，有近4000萬輛使用敏實的產品。秦榮華早已退居幕後，並由他配偶魏清蓮出任主席職務。自該集團於2005年上市後，鮮見他與傳媒會面。

近日他接受《中國時報》訪問，討論行業的產業結構重大變化時，他指出，對歐美車商來說，綠色製造的零組件價格雖然較貴，敏實早年選址在雲南設廠，地點亦較偏僻，卻能享用當地豐沛的水力綠電，符合歐美車商客戶的價值觀。

內地企業擬歐美設廠已太慢

他稱，集團在4年前到塞爾維亞興建歐洲最大生產基地，發展綠色製造廠房，因成本較低，亦考慮到塞國與中國關係較好，可以毋須擔憂簽證問題而可以派出300名內地員工到當地建廠。當地與羅馬尼亞建有水電廠，可供敏實廠房使用，因此可發展成綠色園區。同時該歐洲廠房，亦可趕及疫後全球大型汽車代工生產廠商要求「在地化生產」趨勢。他表示，現在有很多內地企業想到歐美設廠，但已經太慢。