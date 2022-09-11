美歐放風續大手加息 股市反做好 納指全周升4% 比特幣單日漲逾一成

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五升377點或1.19%至32,151點，納指收市升250點或2.11%，報12,112點；標指收市升61點或1.53%，報4067點。美國三大指數自上周四起向上，全周累計，標指及道指分別升3.65%及2.66%，納指表現最佳，升4.14%，三大指數扭轉連續3周跌勢；納指重上50天線水平（見圖1）。

美三大指數扭轉連續3周跌勢

美國主要科技股普遍向好（見表1），蘋果（美：AAPL）iPhone 14接受預訂，收市升1.88%至157.37美元；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）計劃在得州興建鋰提煉廠，以確保電動車電池原材料的供應量，周五股價收市升3.6%，報299.68美元。另外，歐洲三大指數收市均升逾1%，銀行股及資源股上漲（見表2）。

虛幣平台：比特幣反彈非見底

美匯指數回軟，上周五一度跌穿109水平，連帶虛擬貨幣亦有支持，比特幣上周五收市升逾10%，至昨晚6時報21,274美元（見圖2）。不過，本港加密貨幣交易平台Genesis Block創辦人兼總監洪嘉昊表示，美國經濟疲軟，加上美股走勢反覆，不看好比特幣未來走勢，相信周五只是短線反彈，並非等同見底信號。外電引述虛幣質押平台UniFarm聯合創始人Tarusha Mittal表示，現時預測比特幣接近下一次牛市仍言之過早，如果比特幣可企穩在22,000至25,000美元之間，相信可提高投資者信心，舒緩虛幣的拋售壓力。不過，她認為，由於通脹高企令環球央行保持審慎，虛幣市場可能只屬短線急升。

港股夜期收報19,264點，跌99點，較周五恒指收市低水98點，ADR個別發展，騰訊（0700）ADR收市折合港元報304.7元，較港股低0.74%；匯控（0005）ADR升約1%。

分析：港股仍向下尋底

第一上海首席策略師葉尚志認為，澳洲、加拿大及歐洲已於近日加息穩定貨幣表現，令美匯回軟，不過美國周二（13日）公布的8月消費物價指數（CPI）表現將影響加息預期，本月20至21日又會舉行議息會議，因此美匯的上升趨勢未有改變。

他又稱，港股上周五反彈500點只屬技術性反彈，現時仍是呈向下尋底的走勢。

至於蘋果推新品，對手機孖寶瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）的股價表現，葉尚志認為，環球經濟欠佳影響消費者換機意欲，加上銷售表現仍未清晰，相信短期內只是過去股價跌得太深而借勢反彈。