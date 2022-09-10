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2022年9月10日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
政策利好蓋過加息 港股彈507點 內房炒消息 碧桂園系領升藍籌
內地多市推「一人買房全家幫」撐銷售
拆息升穿2厘 料本月P加0.25厘
第七批銀債20手或以下全中
內地上月通脹放緩至2.5％ 低於預期
8月社融增2.4萬億 勝市場預期
零跑科技傳擱置港IPO 公司稱仍有序推進
金管局：研在泰用「轉數快」
國浩全年少賺22% 末期息維持1.5元
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌26%
匯控CEO：續擴印度業務
數碼通新客訂iPhone 14 可6899元購256GB版本
勵駿經營存不確定因素 核數師不表意見
I.T遭永寧入稟 追討逾1700萬
美匯回軟 股匯虛幣齊反彈 標普納指早段漲逾1% 日圓升返142
傳蘋果新機用中國晶片 美議員警告勿「玩火」
路透：白宮將暫停釋放戰略油儲
馬斯克律師：Twitter付5460萬掩口費
上月三大辣稅收3.4億 紀錄新低 海外買家近絕迹 BSD跌幅最大
CCL連跌8周 累跌逾半成
THE HAYWORTH BY V均呎近2.9萬
市建局賢居里招意向 估值17億
宏安伙APG基金 29億發展英皇道項目
陸振球：辣稅扯高樓價 變相懲罰市民
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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政策利好蓋過加息 港股彈507點 內房炒消息 碧桂園系領升藍籌
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