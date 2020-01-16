宏安伙APG基金 29億發展英皇道項目

財團底價2.1億統一高街舊樓

資料顯示，宏安地產在2020年伙旭輝控股購入北角英皇道101號及111號前成報大廈進行重建，項目佔地約12,695方呎，據悉每方呎樓面地價不多於1.5萬元。

另近年有不少財團透過舊樓併購藉以增加土地儲備，位於西營盤高街124及126號舊樓昨日強拍，持有大部分業權的財團最終以底價2.1億元統一項目業權。是次強拍申請人為寶盛國際興業有限公司及禮兆有限公司，兩間公司董事均為李琪翔等，過往曾多次替新世界（0017）併購，不排除今次強拍申請與新世界或相關人士有關。

申強拍公司曾替新世界併購

第一太平戴維斯董事總經理陳超國透露，投得項目的財團為具經驗的發展商，而該財團在上述項目附近仍有另一個地盤項目等待強拍令的判辭，故現時不方便透露整個項目的發展計劃，不排除會合併發展。資料顯示，上述項目佔地約2799方呎，現為一幢8層高的商住物業，1966年落成，樓齡約56年。