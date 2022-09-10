市建局賢居里招意向 估值17億

每呎樓面地價料1.2萬至1.4萬

資料顯示，項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位。市建局表示，項目旨在整理項目範圍內的土地用途和佈局，重新規劃公眾休憩用地。值得留意的是，西營盤一帶近期有多個新項目招標，包括遠東發展（0035）上月以12.4億元、每方呎樓面地價約1.3萬元投得的崇慶里／桂香街重建項目；此外，嘉華（0173）則在今年7月以5.5億元、每方呎樓面地價約1.28萬元，投得醫院道蚊型住宅官地。

西九藝術大樓重推 11月中截標

另西九文化管理局昨日宣布，以公開招標方式，邀請有興趣發展商或財團投標參與藝術廣場大樓項目的發展和營運權，項目將在11月14日截標。項目將透過「建造、營運及移交」（BOT）的採購方式，中標者會獲授予藝術廣場大樓項目為期約47年的發展權和營運權，直至2070年，共涉3幢商業大樓，總樓面約70萬方呎。資料顯示，項目曾在去年11月招標，今年2月截標，據悉當時最少收到4份標書，包括新地（0016）、信置（0083）、領展（0823）及華懋。

西九管理局今年7月曾表示，因應各方持份者的意見，優化項目的招標條款，政府亦同意管理局的要求，並於8月與管理局修訂地契和簽訂補充備忘錄。基於優化招標條件，該局決定不接受之前的標書，重新招標。