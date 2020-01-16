THE HAYWORTH BY V均呎近2.9萬

首批6伙 1房795萬起

是次首推6伙位於9樓，實用面積274至599方呎，屬1房至2房1套間隔，定價795萬至1728萬元，實呎28,444至29,015元，不設折扣，並標明按「現狀」基礎出售。據悉，單位連裝修及部分家具出售。入場單位為9樓F室，實用274方呎，1房間隔，定價795萬元，實呎29,015元。發展商提供90天成交期付款計劃，買家須簽訂臨時合約當天支付樓價5%訂金，其後12天內支付5%加付訂金，樓價餘款須於簽訂臨時合約當日起計90日內付清。值得留意的是，物業前身為收租物業，經翻新後拆售部分單位，故不受一手住宅銷售條例限制。

項目位於銅鑼灣怡和街9至15號，前身為服務式住宅V Causeway Bay，早前斥約2億元翻新及裝修，現時拆售一半單位，即約64伙。資料顯示，項目8至19樓亦將推出發售，包括38個1房戶、20個2房戶、6個3房戶，實用面積由274至875方呎，部分擁有花園露台，管理費每呎4.5元。

早前斥2億翻新裝修

長線收租轉部分拆售

昨日一手市場錄近10宗成交，當中不乏大手客入市。信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，最新售出第6座21樓及22樓A室，同屬實用面積794方呎3房戶，成交價分別1937.8萬及1941.8萬元，折合實呎2.44萬元。市場消息稱，上述兩單位由同一組買家購入，即共涉資約3900萬元。

會德豐啟德現樓OASIS KAI TAK，昨再沽出早前遭撻訂的單位。據成交紀錄冊，項目昨日招標售出低座C座2至3樓C室複式單位，屬實用1496方呎的4房1套連工作間間隔，另連351方呎天台，成交價5449.61萬元，較去年5月首次沽出時的成交價高約19萬元，實呎36,428元。