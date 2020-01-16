CCL連跌8周 累跌逾半成

柏蔚山移民盤 4年蝕逾兩成沽

市場再錄移民盤蝕讓個案。中原地產分行區域營業董事林龍南表示，北角繼園街柏蔚山2座中層F室，實用面積837方呎，3房1套間隔、向東北。原業主因移民沽貨，獲投資客以2000萬元將單位連租約承接，實呎約23,895元，屬市價水平。原業主2018年6月2410萬元一手購入，持貨約4年，帳蝕410萬元或17%，若連使費料實蝕約530萬元或逾兩成。

都會駅細3房1套返5年前價

此外，市場再錄低價成交。區內代理稱，將軍澳調景嶺站上蓋都會駅3座高層C室，實用面積629方呎，屬屋苑細3房1套間隔，向正西面、望園景。單位今年7月原叫價1040萬元，減價190萬元或約18%後，以850萬元易手，實呎約13,514元，重返2017年9月屋苑同類單位成交價水平。屋苑同座頂層同類單位，今年7月以953萬元沽出，即是次成交的單位較對上成交低逾百萬元或約一成。不過，由於原業主2005年9月389萬元一手購入，持貨約17年，帳面仍大幅獲利461萬元或約1.2倍。

爵悅庭換樓客862萬購3房

另一方面，荃灣爵悅庭本月開齋。市場消息稱，屋苑北爵軒中層G室，實用面積561方呎，3房間隔，享開揚市景。單位今年5月原叫價948萬元，但原業主見市况低迷，故連番減價，累減86萬元或9%後，終以862萬元易手，實呎約15,365元。買家為換樓客，原業主2012年3月432萬元購入，持貨約10年半，帳面獲利430萬元或近1倍。