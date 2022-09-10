馬斯克律師：Twitter付5460萬掩口費

傳前高層揭營運問題

《華爾街日報》指出，當企業高層提前離開公司，並留下潛在的股票期權等，此類補償協議並不罕見。據稱，根據雙方協議，Zatko不能公開談論在Twitter的工作，但他有權向政府和國會聽證會舉報。

Zatko與Twitter達成保密和解協議後，舉報Twitter未能保護敏感的用戶數據，並隱瞞安全問題。這些舉報內容，將成為馬斯克指控Twitter違反收購交易協議的部分論據。此外，Zatko將於下周二在美國參議院司法委員會作證，談論他對Twitter安全問題的指控。Twitter曾表示，Zatko因「領導下屬不力及表現欠佳」而被解僱，其舉報「充斥前後矛盾和不準確的內容」。

（綜合報道）

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