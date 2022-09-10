I.T遭永寧入稟 追討逾1700萬

原租金百利商場地庫舖5年

根據租約，金百利商場店舖首3個月，即2019年7月至9月的租金為26.5萬元，2019年9月至2020年7月的租金就增至114.5萬元，其後每年7月再輕微調高租金約2.4%，2020年7月至2024年7月租金介乎117.2萬至124.86萬元不等。

不過，入稟狀指出，I.T自2021年9月開始未有繳交租金，10月起亦沒有繳交差餉及電費，至今年6月更將其商品從該舖位移走，亦在6月20日停止營業，今年8月亦向電力公司申請停止供應電力，反映I.T不再希望執行雙方的合約。

去年9月起沒交租 今年6月分店已停業

永寧地產向I.T追討合共1784萬元的欠繳租金、差餉，以及利息等費用；由今年10月起至I.T將安置承諾交付業主的中間收益及差餉，以及進一步或其他損失等。翻查資料，現時I.T的官網仍在「I.T OUTLET」顯示金百利商場地庫B2分店地址。