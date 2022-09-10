國浩全年少賺22% 末期息維持1.5元

【明報專訊】國浩（0053）公布，截至6月底止全年純利19.6億元，按年倒退21.62%，維持派末期股息1.5元。期內全球股市向下，集團自營投資分部由上個年度的除稅前溢利14.59億元，轉至去年度虧損4.31億元；同時受新冠疫情、亞太地區旅遊業疲弱，以及旅客流量下降等影響，旗下麥蘆卡蜂蜜業務亦錄得稅前虧損4.42億元，經評估後對資產確認減值開支5.52億元。
集團的物業發展及投資分部稅前溢利32.07億元，按年大增1.07倍。旗下國浩房地產全年收益約55.64億元，按年增加13%，主要受年內新加坡住宅項目的分階段確認銷售上升，該業務之股東應佔溢利按年增1.32倍至約22.63億元。
物業發展及投資分部稅前溢利倍增
酒店及休閒分部由虧轉盈，全年除稅前溢利1.44億元。旗下英國的主要酒店營運業務GLH 除稅後虧損收窄至約3.94億元，旗下Rank之賭場由虧轉盈，除稅後溢利約6.88億元。
此外，金融服務分部之除稅前溢利至11.51億元，按年升6.37%。旗下豐隆銀行之稅前溢利增加26%至43.67億馬來西亞令吉（約80.82億港元）。
豐隆銀行稅前溢利增至逾80億
國浩在展望中表示，在持續的挑戰及地緣政治緊張局勢中，短期前景仍高度不確定；各國央行收緊貨幣政策以應對持續的高通脹壓力，以致全球利率攀升，均引發環球經濟衰退的擔憂，集團將保持警惕並密切關注現金流管理，確保各業務的資本及流動性水平保持強勁。