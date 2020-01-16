零跑科技傳擱置港IPO 公司稱仍有序推進

明報記者 蕭嘉聰

外電路透報道，雖然市場曾盼望以零跑IPO的目標規模，可重振香港委靡不振的新股市場，不過，消息人士表示，該公司在過去一周與投資者會面評估其反應後，計劃縮減集資規模，以及暫緩上市計劃。另一消息人士稱，IPO規模收細對審慎投資者而言更吸引，如市况有所改善，零跑或會重啟計劃。公司未有回應外電查詢。零跑早前通過上市聆訊，並於8月29日上載聆訊後資料集，原先預計將於9月招股上市。

鋰電商中創新航擬集資156億

事實上，在傳出零跑叫停招股之前，過去半年在港上市的內地電動車股「蔚小理」的表現平平，小鵬汽車（9868）去年在港上市後，8月公布中期業績後頻見上市新低，昨收市報62.9元，較在港上市價已蒸發逾六成；理想汽車（2015）昨日報103.6元，較上市價低12.2%；蔚來（9866）昨日收市亦較上市價低10%。

同時，中國鋰電池生產商中創新航科技早前獲中證監批准發行不超過3.03億股境外上市外資股，據外電最新報道，該公司已在周四（8日）通過聯交所上市聆訊，是次IPO擬集資20億美元（約156億港元），如成功上市將是繼中國中免（1880）後，本港今年第二大集資新股。華泰國際為獨家保薦人。

港第4隻SPAC下周五掛牌 集資10億

外電報道，雖然市場憂慮全球經濟衰退以及內地嚴格的防疫措施，不過電動車相關公司仍受投資者青睞，例如內地鋰業巨頭天齊鋰業（9696）今年7月在港上市，集資高達17億美元（約132.6億港元）。

另外，由內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管為發起人的SPAC公司Interra Acquisition，擬發行1.001億股A類股份及4004萬份上市認股權證，每股定價10元，集資約10億元，料於下周五（16日）在主板掛牌，將成為本港第四隻SPAC。

至於本周二（6日）截止招股的叮噹健康（9886），綜合12家券商數據，該股共錄得1.733億元孖展額，超購3.31倍，將於下周三（14日）掛牌上市。

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