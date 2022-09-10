內地上月通脹放緩至2.5％ 低於預期

CPI升幅8個月首超PPI

數據顯示，CPI按年升2.5%，低於市場預期的2.8%，當中食品價格升勢較強勁，按年升6.1%，因為豬肉價格升幅較高，達22.4%；若按主要類別劃分，以交通通訊的升幅最高，按年升4.9%（見表），其他依次為食品煙草升4.5%、其他用品及服務升2.2%等。至於PPI按年上升2.3%，也低於預期的3.2%，反映內地通脹有所回落。

匯豐銀行大中華經濟師Eric Xu表示，自去年12月以來內地CPI升幅首次超過PPI，因為全球油價下跌、房地產行業持續疲軟，以及去年高基數的影響，導致PPI升速較預期慢，加上CPI受食品價格升幅較高的影響，令其升幅超越PPI。

內地消費品價格按年升3.7%，服務價格按年上升0.7%，但兩者分別按月下跌0.2%和持平，Xu認為因為服務消費復蘇延遲，疫情相關限制和不確定因素，或會壓抑服務需求，而近數星期有更多城市如成都、深圳等再收緊防疫措施，服務業復蘇步伐料將持續受壓。

分析：豬肉價升幅仍勁

2022年以來PPI升幅持續放緩，但2022年的CPI升幅只有8月回落。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，雖然現時CPI升幅達2.5%，反映內地通脹問題較預期緩和，但目前食品如豬肉價格升幅強勁，強調現况只屬相對緩和、健康，長遠而言內地仍受房地產市場，以及疫情的清零政策困擾，「內地清零政策和封城帶來的問題，仍未在8月數據反映出來」。

近期封城因素未反映

林續稱，人民銀行未來會否考慮加息，亦是影響未來通脹進一步升溫的因素，故預料未來一至兩個月CPI將維持升勢，並有可能升至3%的水平，通脹壓力則在明年逐步顯現和加劇。