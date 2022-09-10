第七批銀債20手或以下全中

發行額加碼至450億

若以發行額除以申購人數計算，每人平均可獲派約15至16手，但今次認購20手或以下「全中」，意味有部分申請人較為「留手」，申購手數較少。在28.96萬份有效申請中，有19.79萬份認購20手或以下的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的9.18萬份認購20手以上，均將先獲發20手債券，然後抽籤，其中2.43萬份將獲配發多一手債券。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

陳茂波：視乎反應檢視計劃

財政司長陳茂波表示，本批銀債的發行額和最低息率（保證息率調升至4厘）均比以往為高，很高興看到銀色債券得到更多市民的支持。發行銀債能為年長市民提供一項安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。往後會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。