拆息升穿2厘 料本月P加0.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港加P的基本條件已逐漸形成，包括1個月拆息較長時間維持高位，銀行體系結餘下跌至1250億元以下，以及港美息口差距進一步擴寬。他預料9月美國議息後，銀行將會加P約0.25厘，同時會再有銀行上調H按封頂息，及P按息率，預料在P按實際按息低於H按封頂息下，選用P按佔比將有上升空間。

星展：至明年首季累加0.75厘

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，臨近季尾，加上銀行體系結餘繼續下跌，資金比以往季尾緊張，料美國議息後本港銀行會逐步加P，分3次各加0.25厘，到明年首季共加0.75厘。由於美國會維持加息一段長時間，她料今年底美息會升至4厘，明年維持不變，香港仍有更多空間追趕息差。她又稱，3個月及12個月拆息的上升速度會較1個月拆息快，至年底加息尾聲才會收窄差距。