內地多市推「一人買房全家幫」撐銷售

美的置業股價昨收升9.8%，富力升7.5%，銀城升不足1%。富力上月銷售額按月升30%；銷售面積約15.04萬平方米，按年跌77.03%，按月升3%。集團首8月累計總銷售約308.6億元，按年跌62.68%。美的置業首8月已售面積421萬平方米，按年跌50.01%。

多家內房8月銷售續急跌

銀城首8月總合約銷售面積46.17萬平方米，按年跌49.85%；8月銷售11.04億元，按年跌17.15%。

《證券日報》報道，今年以來逾24個城市，主要在三四線城市推行「一人買房全家幫」措施，即子女買樓時，可提取父母的住房公積金餘額，父母亦可共同還款供樓。報道引述據石家莊住房公積金管理中心早前消息稱，10月起實施的相關措施，若配偶是房地產共同持有人，配偶父母亦可共同參與還款，共同還款人亦可申請提取住房公積金餘額。