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WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景

【明報專訊】繼屯門兆康NOVO LAND系列早前大開紅盤後，新地（0016）再有新界西北區全新樓盤出擊；旗下天水圍WETLAND SEASONS BAY第3期，早前已獲批入伙紙，將以現樓形式登場。今期除繼續以擁有天水圍濕地公園景致作賣點外，項目位處整個屋苑的單邊位置，擁有自成一隅的優勢。

明報記者 文淑儀

攝影 劉焌陶

去年開售的WETLAND SEASONS BAY第1、2期，分別提供1224伙、388伙（即合共1612伙），去年至今累沽約1440伙，套現總金額逾100億元。最新登場的第3期，單位總數384伙，相對第1、2期規模較細。貫徹WETLAND SEASONS BAY系列的中低密度設計，今期項目由2座9層高住宅大樓、2座別墅、6座獨立洋房組成，屬3期項目中唯一設獨立屋的期數；預計關鍵日期為明年3月，惟項目已獲入伙紙。

貫徹中低密度設計 單位總數384伙

可留意是，第3期位處整個WETLAND SEASONS BAY系列的南面，屬於單邊位置，預計擁有更開揚的濕地公園景色，惟稍為偏離屋苑主要入口。單位方面，實用面積由268至1895方呎，其中標準戶型涵蓋開放式至4房1套連工作間、共約10款戶型。最細單位見於6A座C1室，實用面積268方呎開放式間隔，佈局呈曲尺形，有條件自行間出睡房；面積最大則屬洋房1號，實用面積1895方呎、3房3套間隔，另設839方呎私人花園、776方呎天台及2個停車位。

標準戶型涵蓋開放式至4房

值得留意，除每座洋房自設2個車位外，項目今期不設住客車位，住戶需與其他期數共用車位；資料顯示，該屋苑設330個住客車位。

至於示範單位，第3期6B座6樓B5室，實用面積553方呎，為3房1套間隔。廚房毗鄰玄關，採開放式設計，設有以雲石鋪砌的曲尺面板，附雪櫃、煮食爐、電磁爐及洗衣機等，大廳連開放式廚房佔地約200方呎。客飯廳連接露台，可望濕地公園及翠綠山巒景致，睡房分別在廳區兩邊，3間睡房皆與廳區同向；其中主人套房連浴室約140方呎，外連工作平台，套廁不設通風窗。

至於第6B座6樓C1室，實用面積458方呎，為2房間隔，玄關旁為開放式廚房，雪櫃旁連接一組高身置物櫃，大廳連開放式廚房佔地約190方呎；2間睡房在廳區兩旁，廳房同樣可望濕地公園。

第6A座示範單位主要屬2房間隔；當中3樓A6室，實用面積409方呎、兩房間隔，約160方呎大廳外連露台，望園景；兩間睡房分別在廳區兩邊，廳房相同坐向，其中主人睡房連接工作平台。另第6A座3樓A8室，實用面積449方呎，雖同屬2房間隔，但多設儲物室，大廳連開放式廚房佔地約170方呎；入門右邊為置物櫃，連接開放式廚房。

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相關字詞﹕新地 Wetland Seasons Bay第3期 NOVO LAND系列

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