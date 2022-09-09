經濟

香港地產

紡織成衣生產商7.1億放售一籃子物業

【明報專訊】市場接連有投資者放售物業，有本地老牌家族委託世邦魏理仕作獨家代理，以私人協商形式出售一籃子物業，涉及3幢全幢物業，以及28個商住單位及地下商舖，總面積逾5.28萬方呎，整批物業意向價約7.1億元。據悉，物業持有人為從事紡織成衣生產的黃氏家族。

該批單位包括油麻地上海街286至288號全幢物業、新填地街293至295號全幢物業、灣仔軒尼詩道363號部分業權，另出售物業包括大角嘴橡樹街76號1個地舖及11個寫字樓單位、油麻地上海街635號1個地舖及3個寫字樓單位、尖沙嘴山林道44號1個地舖、深水埗大埔道77號6個住宅單位及油麻地登打士街20至22號3個寫字樓單位及2個住宅單位。

油麻地上海街項目 具重建價值

世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙表示，是次出售項目從未於市場放售，當中最為矚目的是油麻地上海街286至288號，因項目位於單邊，鄰近物業均為單一業權，極具重建價值，而是次出售將以現狀及連租約形式放售。

利嘉閣投資部聯席董事陳偉國稱，獲委託出售尖沙嘴新文華中心1樓141至143及145至146號舖，面積2258方呎，連租約出售，意向價5300萬元，呎價約2.35萬元，商舖由大眾銀行承租，月租10萬元，買家料享2.3厘回報。商舖由西貢知名食肆全記海鮮酒家東主吳金福等人於2013年6月2.35億元大手購入逾10個舖，料轉手將獲利。

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