經濟

香港地產

WETLAND SEASONS BAY 3期最快下周開價

【明報專訊】新地（0016）繼屯門兆康NOVO LAND系列早前大開紅盤後，旗下已獲批入伙紙的天水圍WETLAND SEASONS BAY第3期，預告下周開價及對公眾開放現樓示範單位（詳細介紹見B4版「睇樓手冊」）。

至於會德豐及恒地（0012）等發展的啟德跑道區約1年長樓花MIAMI QUAY I方面，過去6日收逾1700票，以下周一首輪以價單發售137伙計算，超額11倍。

新地代理總經理胡致遠表示，WETLAND SEASONS BAY第3期位處整個項目的單邊位置，向濕地公園的景觀更為開揚，價錢將參考項目第1、2期，而該兩期最後一批價單平均呎價約1.6萬元水平，而第3期的景觀較1、2期優勝，料首張價單有提價空間。至於MIAMI QUAY I，敲定下周一首輪開售138伙（其中1伙招標），於周日（9月11日）截票，估計過去6日收逾1700票，以價單發售137伙計，超額11倍。

維港1號本月首周6成交

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈稱，項目正申請專屬穿梭巴士，預計只需約9分鐘可達港鐵啟德站；另項目擁有臨海地利優勢，未來住戶可到海濱參與划艇、獨木舟等運動。MIAMI QUAY I 開售前，綜合市場資訊，9月至今整體新盤成交錄約95宗；當中同屬跑道區新盤、中海外（0688）已屆現樓的維港1號，本月至今暫錄6宗成交，吸金約8513萬元，最新以1180.8萬元售出第1B座29樓A室，實用面積454方呎，2房間隔，實呎2.6萬元。

恒地旗下大角嘴利奧坊．曦岸，透過招標售出第1座5樓F室特色戶，實用面積238方呎，1房間隔，連103方呎平台，成交價650萬元，實呎2.73萬元；項目本月至今暫錄3宗成交、吸金約1784萬元。

「新香港人」2050萬購蔚藍東岸3房

此外，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，新售出第1座中層D室，實用面積845方呎，3房間隔，獲「新香港人」以2050萬元購入，實呎2.42萬元，屬項目分層單位呎價新高。

至於港島區方面，萬科香港旗下已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET住宅項目，以1007.8萬元售出21樓A室單位，實用面積307方呎1房戶、實呎3.28萬元。

上 / 下一篇新聞

騰訊600億股份存倉 大股東確認減持 昨沽貨套逾3.3億元 股價受壓跌近300元關
騰訊600億股份存倉 大股東確認減持 昨沽貨套逾3.3億元 股價受壓跌近300元關
恒指6連跌 失萬九關
恒指6連跌 失萬九關
航空公司協會：3+4不足以吸引復航
航空公司協會：3+4不足以吸引復航
B站虧損擴大 ADR早段跌15％
B站虧損擴大 ADR早段跌15％
恒生中銀上調H按封頂息
恒生中銀上調H按封頂息
彭博：信安考慮售港強積金業務
彭博：信安考慮售港強積金業務
新地去年賺287億遜預期 疫情拖累 內地物業銷售收入瀉94%
新地去年賺287億遜預期 疫情拖累 內地物業銷售收入瀉94%
吳光正撰文籲港通關 冀暢通便捷下月起跑
吳光正撰文籲港通關 冀暢通便捷下月起跑
基金公會籲通關振投資者信心
基金公會籲通關振投資者信心
騰訊持股 內地零食股衛龍擬下月上市籌39億
騰訊持股 內地零食股衛龍擬下月上市籌39億
港恒大中心疑遭債權人接管
港恒大中心疑遭債權人接管
融創佳源齊遭債權人申請清盤
融創佳源齊遭債權人申請清盤
內地新能源車銷量飈 按年增逾倍
內地新能源車銷量飈 按年增逾倍
歐央行加息0.75厘 符預期 拉加德暗示未來「幾次」仍大幅加息
歐央行加息0.75厘 符預期 拉加德暗示未來「幾次」仍大幅加息
美聯儲主席鮑威爾：不能過早放寬貨幣政策
美聯儲主席鮑威爾：不能過早放寬貨幣政策
GameStop次財季虧損低預期 確認FTX合作股價升
GameStop次財季虧損低預期 確認FTX合作股價升
張兆聰：隔離措施趨寬 國泰逢低收集
張兆聰：隔離措施趨寬 國泰逢低收集
植耀輝：內地新能源車股未宜博反彈
植耀輝：內地新能源車股未宜博反彈
葉創成：海吉亞醫療績佳 續持有
葉創成：海吉亞醫療績佳 續持有
盧駿匡：銀娛下破橫行區可做淡
盧駿匡：銀娛下破橫行區可做淡
技術取勝：長飛光纖中線升勢未盡
技術取勝：長飛光纖中線升勢未盡
李西廷蟬聯新加坡首富
李西廷蟬聯新加坡首富
劉思明：中秋國慶將至 節日概念股可博反彈
劉思明：中秋國慶將至 節日概念股可博反彈
周顯：日圓屢跌 伊於胡底
周顯：日圓屢跌 伊於胡底
譚新強：上合峰會 真正焦點應在印度
譚新強：上合峰會 真正焦點應在印度
湯文亮：易子而教投資法
湯文亮：易子而教投資法
黃清瑤：大馬通關迎復蘇 樓宇租賃活躍 第二家園計劃重啟 門檻提高
黃清瑤：大馬通關迎復蘇 樓宇租賃活躍 第二家園計劃重啟 門檻提高
申第二家園 資產月入要求俱增
申第二家園 資產月入要求俱增
十大屋苑本月首周交投增近三成 新都城成交量急升4.5倍 平均呎價較年初跌8%
十大屋苑本月首周交投增近三成 新都城成交量急升4.5倍 平均呎價較年初跌8%
內地生高市價近兩成 租屯門景峰2房
內地生高市價近兩成 租屯門景峰2房
地監局蕭澤宇：過分「暴露」推銷樓盤 不排除紀律處分
地監局蕭澤宇：過分「暴露」推銷樓盤 不排除紀律處分
紡織成衣生產商7.1億放售一籃子物業
紡織成衣生產商7.1億放售一籃子物業
上月二手居屋登記370宗 終止兩連跌
上月二手居屋登記370宗 終止兩連跌
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景
空中會所引入共享概念
空中會所引入共享概念