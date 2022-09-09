內地生高市價近兩成 租屯門景峰2房

新租客為兩名嶺南大學內地生，以預繳1年租金涉約16萬元承租。上址全新裝修，商議後業主願意添置睡牀、桌椅等家具，故內地生不惜以高市價承租。業主2014年238萬元買入單位，持貨約8年，租金回報約6.6厘。

浪澄灣3房海景戶3.55萬租出

鄰近奧運站的浪澄灣錄得3房海景戶租務成交。香港置業營業經理文華表示，上述單位為6座低層B室，實用762方呎，業主原以3.7萬元放租，獲同區客以3.55萬元承租，實用呎租46.6元。資料顯示，業主2014年1月1133.5萬元購入，租金回報約3.8厘。

另外，東涌踏入本月租賃續旺，中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌本月暫錄35宗租賃成交，其中映灣園5座高層C室，實用520方呎，2房間隔，望山景。業主以月租1.45萬元放租，放盤1周獲外籍家庭客以1.38萬元承租，實用呎租26.5元。業主2015年5月以503萬元買入，租金回報約3.3厘。