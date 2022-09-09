黃清瑤：大馬通關迎復蘇 樓宇租賃活躍 第二家園計劃重啟 門檻提高

PropertyGuru的研究報告顯示，自2021年第三季起，馬來西亞樓市回復升勢，主要是由於疫苗接種率上升，商業活動重新開放，以及消費限制減少，都大大改善人們的信心及情緒。而在2022年第一季的數據顯示，馬來西亞樓市整體銷售價格按季升1.04%，今年上半年整體樓市持續改善，不過復蘇緩慢。當中，新冠病毒疫情因素增加有意置業人士在負擔能力及財務方面的憂慮，因此他們傾向租賃多於買入物業。

準買家觀望 傾向先租樓

基於以上原因，第一季租金按季上升1.22%。展望未來，馬來西亞央行（BNM）表示，雖然整體經濟及金融業正在持續復蘇，但國內空置率高企仍是房地產行業首要處理問題。昔日數據顯示，截至2021年第三季，全國空置物業高達18萬套，目前較謹慎的入市態度，將會令空置問題進一步惡化。

其實，高通脹問題除了影響股票、債券投資，亦對房地產市場帶來影響，過去兩年多的新冠病毒疫情，影響全球供應鏈。由於需求大幅恢復，令原材料價格上升，目前是馬來西亞樓價上升前以低成本入市的好時機。

原材料價升 或推高樓價

值得留意的是，由於馬來西亞政府中止房地產市場的寬鬆政策，大大降低有意置業人士的入市意欲，並採取觀望態度，這將會進一步對國家短期及長期經濟帶來不穩定影響。目前。市場普遍預期馬來西亞經濟將於2022年底全面復蘇，預期國民生產總值（GDP）會達有6%的增長率。經濟回復有賴於重新開放邊境，隨着今年內放寬旅遊限制，對國內經濟有很大的提振作用。

目前最大憂慮是原材料價格上升，並導致行業成本上漲，以及短期內對物業住宅樓價造成重大程度的影響。昔日的經驗顯示，發展商及賣方可以透過折扣、禮物贈送及較有彈性的分期付款方法、利率回贈等吸引國民入市。

在租賃市場方面，根據PropertyGuru早前研究顯示，有47%的受訪者表示，工作不穩定及收入減少成為他們置業的主要障礙，另外有41%受訪者表示，他們沒有能力支付首期。由於全球通脹壓力持續升溫，國民憂慮生活成本上漲，去年底國內暫停貸款計劃，亦增加國民財務上的不安。雖然樓市面對多方面的負面因素，但造就一批投資者以低價買入物業，並在較高租賃需求市場下賺取租金回報。

雪蘭莪近市中心 樓價堅挺

倘若以地區比較，當中雪蘭莪（Selangor）樓價走勢較堅挺，今年第一季樓市價格按季上升5.32%，按年升13.97%，該區的最大優勢是距離吉隆坡市中心僅30分鐘車程。實際上，該區發展完善，除了有醫院、大學，亦有現代化的全新購物中心、商業中心、不同類型的餐廳，日常便利設施林立，以至該區有很大的租賃需求。

總括而言，當地樓市對比起疫情時已有復蘇，展望今年下半年仍有望持續增長，但有意置業人士可能繼續受負擔能力問題、無法獲得貸款、工作保障及整體經濟因素等影響。但隨着時間推移，消費者信心會跟隨經濟同步改善。

[黃清瑤 環球樓市]