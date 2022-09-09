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葉創成：海吉亞醫療績佳 續持有

【明報專訊】以腫瘤業務為核心發展戰略的海吉亞醫療（6078）在2020年6月招股時，筆者積極認購，原因是腫瘤在內地與本港同樣是主要致命疾病，而內地公營醫療系統在此方面未能如本港般為患者提供質優價廉服務，海吉亞作為內地醫療腫瘤服務的領先私營企業，增長前景亮麗。海吉亞昨收報44.9元，較招股價18.5元上升143%，該股上月底亦已公布理想的上半年業績，今日將就此分析。

海吉亞今年上半年營業額按年增長63.8%至15.26億元人民幣，經調整淨利潤則上升46.6%至3億元人民幣；與2020年上半年、上市後首份業績比較，當時營業額及經調整淨利潤分別為6.32億元及1.33億元人民幣。也就是說，過去兩年營業額及經調整淨利潤均勁升一倍多，與股價升幅相若。

美中不足的是，海吉亞上半年不論毛利率及淨利潤率均按年下跌，就此集團亦有詳細解釋。海吉亞今年上半年毛利率為32.6%，與去年同期的33.8%比較，下降1.2個百分點，主要由於：（i）為了激勵優秀員工，提升員工的獲得感與使命感，實現集團長期發展，於去年11月授出購股權，導致股份支付薪酬開支增加1310萬元人民幣；（ii）收購醫院資產評估增值所產生的折舊及攤銷增加210萬元人民幣；及（iii）因積極響應疫情防控的號召，參與抗疫所額外增加的疫情防控成本。

至於海吉亞上半年淨利潤率按年下跌，原因之一是期內行政成本急升81.8%至1.39億元人民幣，這是由於：（i）通過外延擴張收購蘇州永鼎醫院及賀州廣濟醫院不斷擴大收入規模帶來行政開支增加3810萬元人民幣；（ii）股份支付薪酬開支增加630萬元人民幣；（iii）收購醫院資產評估增值所產生的折舊及攤銷增加450萬元人民幣；（iv）前期優惠政策的到期，土地稅費增加330萬元人民幣；及（v）疫情防控所額外產生的行政開支。

筆者也持有其也中資醫療股，海吉亞上述對於毛利率下跌及行政成本增加的解釋較同業詳細，而高透明度亦有助投資者釋疑，這亦可解釋何以海吉亞上月底公布業績至今，股價逆市上升半成。

內地腫瘤醫療服務市場

2025年料達7000億人幣

海吉亞在中期報告也提到，未來20年全國60歲以上人口數量可能還會進一步增長，內地每年腫瘤新發患者超過400萬人。由此可以預見，人口老化帶來的腫瘤及其他年齡相關疾病發病數將持續增長，中國市場對腫瘤醫療服務的需求逐漸增加。根據弗若斯特沙利文的預測，2025年整個腫瘤醫療服務市場收入將達到7000億元人民幣，即2021年至2025年的複合年增長率（CAGR）約11.5% 。海吉亞相信憑藉嚴格的質量控制、先進的診療技術以及貼心的診療服務，集團能夠為更多腫瘤患者提供多層次的診療服務，滿足其未被滿足的需求。

綜合上述分析，筆者對海吉亞的中期業績及增長前景感到滿意，即使目前市場風高浪急，仍樂意繼續持有該股。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕淨利潤率 內地腫瘤醫療服務市場 毛利率 海吉亞醫療(6078) 腫瘤

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