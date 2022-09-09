經濟

內地新能源車銷量飈 按年增逾倍

【明報專訊】內地新能源汽車銷售急增，乘聯會公布最新數據顯示，中國8月份新能源乘用車零售銷量52.9萬輛，按年增長1.11倍，按月增8.8%。內地電動車龍頭企業比亞迪（1211）在泰國設合資廠，為首次在東南亞開廠，年產冀達15萬輛，出口東南亞及歐洲。比亞迪昨日股價跌3%。

乘聯會昨日公布，今年首8個月，新能源乘用車內地零售326.2萬輛，按年增長1.2倍。而8月份新能源乘用車批發銷量63.2萬輛，按年增長1.04倍，按月增長12%。首8個月新能源乘用車批發366.2萬輛，按年增長1.19倍。

長汽上月銷量增近兩成

長城汽車（2333）亦公布，8月份整體汽車產量按年升20%至8.78萬輛，今年首8個月銷量跌9.6%至70.87萬輛，產量跌6.4%至71.78萬輛。集團上月海外銷售按年上升24%至1.54萬輛，首8個月海外銷售按年升7.4%至9.29萬輛。新能源車上月銷售按年跌1.64%，首8個月累計銷售按年升20.27%至8.65萬輛。

比亞迪與泰國工業開發商WHA Corp合作，在當地設立一間電動車工廠，預計將於2024年投產。比亞迪早於上月宣布正式進入泰國乘用車市場，與泰國新能源汽車經銷商Rever Automotive簽署合作協定。

集團近期持續擴大海外業務版圖，在7月和8月分別與日本、以色列，以及歐洲的瑞典和德國等多個國家，銷售新能源汽車。

相關字詞﹕比亞迪 長城汽車 乘聯會

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