經濟

港恒大中心疑遭債權人接管

【明報專訊】中國恒大（3333）債務爆煲後，繼集團位於元朗和生圍的「皇宮屋」地皮發展項目遭債權人接管後，據本報翻查公司註冊處資料顯示，在9月6日，持有灣仔的中國恒大中心的項目公司「Pioneer Time Investment Limited」最新一份遞交存檔文件為「委任接管人或經理人通知書」，意味該項目或亦遭債權人申請接管。

7月獲長實確認已入標

在7月底，本地傳媒曾報道指，中國恒大為自救正尋求標售灣仔的中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元。其後，更罕有獲長實（1113）確認已入標。翻查Pioneer Time的資料顯示，中信銀行及光大銀行均曾接受恒大中心抵押並放出貸款，但兩者均已解除抵押，故暫時未悉是次申請接管的債權人身分。

今年初，中國恒大的債主之一美國資產管理公司橡樹資本已委任接管人接管中國恒大的元朗和生圍「皇宮屋」地皮項目，當時外電引述消息人士稱，即使債權人委任接管人後，恒大仍可繼續出售該幅地皮，又稱委任接管人不會對公司重組帶來影響。

雖然恒大一舉一動為市場注目，但放售地皮卻傳出反應冷淡。中國恒大早年在恒地（0012）手上以47.05億元接手項目後，傳已花近42億元補地價，連同其他費用投資近89億元。公司曾以80億元的蝕本價暗盤標售，惟未獲接洽。今次中國恒大中心的標售則暫時仍未公布結果，未知若遭債權人申請接管是否有影響。

清盤呈請聆訊再延至11月28日

此外，中國恒大在本月5日獲高等法院批准將其清盤呈請聆訊延至今年11月7日後，集團昨日發公告，指獲高等法院的通知，該呈請的聆訊日期已押後至今年11月28日。

相關字詞﹕橡樹資本 恒地 債權人 中國恒大中心 皇宮屋 中國恒大 長實

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