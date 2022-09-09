經濟
新股

騰訊持股 內地零食股衛龍擬下月上市籌39億

【明報專訊】騰訊控股（0700）參與投資的「辣條」生產商衛龍於6月份申請上市並通過聆訊，有消息指擬尋求上市，估值約47億美元（約366.6億港元），最快將於下月正式首次公開募股（IPO），擬集資5億美元（約39億港元）。現由摩根士丹利、中金公司和瑞銀集團擔任聯席保薦人。

據彭博報道，衛龍之前已從騰訊控股和投資管理公司高瓴等一眾投資者中，籌集約6.6億美元（約51.5億港元），有消息人士更透露，該企業有機會在本月底前取得港交所批准上市，其後會開始評估投資者需求。惟現階段仍在磋商之中，細節包括時間和集資規模仍沒正式落實並公布。衛龍發言人則沒有回應事件。

近年毛利錄雙位數增長

初步招股文件顯示，衛龍成立於2001年，主售辣條等食品，近年毛利均錄得雙位數增長，2019年至2021年期間毛利依次序為12.54億元（人民幣，下同）、15.66億元和17.93億元，當中2021年較去年同期增長14.5%。

而該集團的毛利持續增加，主要受惠蔬菜製品和調味麵製品帶動，尤以調味麵製品毛利佔比最高，分別錄得9.2億、10.12億和10.47億元。

雖然衛龍的毛利平均逾10億元，但招股書提及其收入最少也超過30億元，當中，由2019年至2021年期間，收入分別為33.85億、41.20億和48億元。

明報記者

[新股]

相關字詞﹕衛龍 食品 瑞銀 投資 港交所 騰訊

上 / 下一篇新聞

騰訊600億股份存倉 大股東確認減持 昨沽貨套逾3.3億元 股價受壓跌近300元關
騰訊600億股份存倉 大股東確認減持 昨沽貨套逾3.3億元 股價受壓跌近300元關
恒指6連跌 失萬九關
恒指6連跌 失萬九關
航空公司協會：3+4不足以吸引復航
航空公司協會：3+4不足以吸引復航
B站虧損擴大 ADR早段跌15％
B站虧損擴大 ADR早段跌15％
恒生中銀上調H按封頂息
恒生中銀上調H按封頂息
彭博：信安考慮售港強積金業務
彭博：信安考慮售港強積金業務
新地去年賺287億遜預期 疫情拖累 內地物業銷售收入瀉94%
新地去年賺287億遜預期 疫情拖累 內地物業銷售收入瀉94%
吳光正撰文籲港通關 冀暢通便捷下月起跑
吳光正撰文籲港通關 冀暢通便捷下月起跑
基金公會籲通關振投資者信心
基金公會籲通關振投資者信心
港恒大中心疑遭債權人接管
港恒大中心疑遭債權人接管
融創佳源齊遭債權人申請清盤
融創佳源齊遭債權人申請清盤
內地新能源車銷量飈 按年增逾倍
內地新能源車銷量飈 按年增逾倍
歐央行加息0.75厘 符預期 拉加德暗示未來「幾次」仍大幅加息
歐央行加息0.75厘 符預期 拉加德暗示未來「幾次」仍大幅加息
美聯儲主席鮑威爾：不能過早放寬貨幣政策
美聯儲主席鮑威爾：不能過早放寬貨幣政策
GameStop次財季虧損低預期 確認FTX合作股價升
GameStop次財季虧損低預期 確認FTX合作股價升
張兆聰：隔離措施趨寬 國泰逢低收集
張兆聰：隔離措施趨寬 國泰逢低收集
植耀輝：內地新能源車股未宜博反彈
植耀輝：內地新能源車股未宜博反彈
葉創成：海吉亞醫療績佳 續持有
葉創成：海吉亞醫療績佳 續持有
盧駿匡：銀娛下破橫行區可做淡
盧駿匡：銀娛下破橫行區可做淡
技術取勝：長飛光纖中線升勢未盡
技術取勝：長飛光纖中線升勢未盡
李西廷蟬聯新加坡首富
李西廷蟬聯新加坡首富
劉思明：中秋國慶將至 節日概念股可博反彈
劉思明：中秋國慶將至 節日概念股可博反彈
周顯：日圓屢跌 伊於胡底
周顯：日圓屢跌 伊於胡底
譚新強：上合峰會 真正焦點應在印度
譚新強：上合峰會 真正焦點應在印度
湯文亮：易子而教投資法
湯文亮：易子而教投資法
黃清瑤：大馬通關迎復蘇 樓宇租賃活躍 第二家園計劃重啟 門檻提高
黃清瑤：大馬通關迎復蘇 樓宇租賃活躍 第二家園計劃重啟 門檻提高
申第二家園 資產月入要求俱增
申第二家園 資產月入要求俱增
十大屋苑本月首周交投增近三成 新都城成交量急升4.5倍 平均呎價較年初跌8%
十大屋苑本月首周交投增近三成 新都城成交量急升4.5倍 平均呎價較年初跌8%
內地生高市價近兩成 租屯門景峰2房
內地生高市價近兩成 租屯門景峰2房
WETLAND SEASONS BAY 3期最快下周開價
WETLAND SEASONS BAY 3期最快下周開價
地監局蕭澤宇：過分「暴露」推銷樓盤 不排除紀律處分
地監局蕭澤宇：過分「暴露」推銷樓盤 不排除紀律處分
紡織成衣生產商7.1億放售一籃子物業
紡織成衣生產商7.1億放售一籃子物業
上月二手居屋登記370宗 終止兩連跌
上月二手居屋登記370宗 終止兩連跌
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景
WETLAND 3期自成一隅 賞濕地美景
空中會所引入共享概念
空中會所引入共享概念