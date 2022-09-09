吳光正撰文籲港通關 冀暢通便捷下月起跑

稱港與其他地方脫節

失國際中心之實

今次是地產界高層罕有就通關一事公開發聲。吳光正在文中形容香港「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與其他地方脫節，便已失去國際中心之實，並指香港「內向」了一段長時間，但香港絕非「內向型」社會，香港的成功並非由溫室培育而出，愈溫室，體制愈弱，令不少人有本地自廢武功之感，留不住人才，令許多居港人士離開。

他提出「疫情是否嚴重（severity）」和「不能與海外看齊（parity）」兩項質疑，稱目前香港每天確診數字上升成為疫情被定義「惡化」的唯一指標，本港似乎被疫症數字挾持，引發管控政策變動。他指出，這做法與海外不同社會以「嚴重性」及「風險程度」作為政策決定因素不同。

吳光正表示，最新報告顯示全球已有70個國家完全對外開放，豁免入境檢疫限制，反問為何這些國家會判斷病毒嚴重性和風險已顯著減低，指出疫情已「不會消失」或「並非暫時」，是疫情漸趨常態化結論的重點，故需要以「常態方針」處理，而非長久等待的方案。

港須執行習「四個必須」

吳光正又認為，許多港人已清楚體驗外地放寬政策沒有災難後果，又稱理解港府在出境事宜中完全被動，因必須尊重主權及具體政策，不可勉強內地內部管控，但認為不代表不可爭取「香港優先」，不少人認為香港可不再等疫症數字大降才解除管控。

他認為，習近平今年七一講話提到包括「必須保持香港的獨特地位和優勢，保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展『暢通便捷』的國際聯繫」等「四個必須」，因此必須優先重拾「暢通便捷」國際聯繫，移除不利「暢通便捷」入境的絆腳石，全面執行上述的「四個必須」。