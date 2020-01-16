新地去年賺287億遜預期 疫情拖累 內地物業銷售收入瀉94%

明報記者 陳偉燊

新地全年在港售樓，一度受到今年初第五波疫情影響，但是仍然錄得合約銷售額296億元，主要源自鄰近濕地公園的Wetland Seasons Bay第一、二期；元朗The YOHO Hub；大埔Silicon Hill第一期和沙田瓏珀山第一、二期。在7、8月份開售的屯門NOVO LAND第1A期及第1B期，已售逾1500個單位，套現逾94億元，連同其他項目，由7月起合約銷售已逾120億元。該集團上載的簡報還顯示，目前有約205億元合約銷售待入帳。

港約205億元合約銷售待入帳

至於內地售樓業務，新地本身連同聯營和合營公司合計，在內地只錄得33億元人民幣合約銷售，主要來自上海天薈、無錫太湖國際社區、佛山瀧景、成都環貿廣場及成都悅城。隨着5月份起，銷售有復蘇迹象。依據簡報顯示，由7月至今錄得15億元人民幣合約銷售，待入帳的合約銷售則達61億港元。

若以整體地產發展業務計，期內分部盈利按年跌24.5%，只有158.47億元，中港兩地各佔148.32億及10.15億元。收租業務則保持穩定，提供分部盈利按年微升0.5%，達192.5億元。酒店業務續受疫情及隔離措施影響，虧損4.29億元，已按年收窄，平均入住率為70%。電訊業務受惠於本地業務收入增長，分部盈利按年增長10.4%至7.44億元。年內亦錄物業重估虧損29.5億元。

郭炳聯：內地香港住宅市場可望平穩

主席郭炳聯（圖）表示，內地房地產整固期或會持續一段時間，但是隨着近期支援措施出台，預計主要城市住宅市場保持平穩。香港住宅市場可望平穩，惟需求會受制於加息因素，集團將加快資產流轉。租務部門在未來18個月將有多個新項目落成，為其經常性收入帶來支持。