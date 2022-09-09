恒指6連跌 失萬九關

成交減至800億

國指也連跌6日，收報6436點，下跌76點或1.2%。北水南下合計淨流入不足5000萬元，較上日減少94%，連續第4日流入，累計流入47.16億元，對上一次連續4日淨流入是8月15日。騰訊為昨日最多北水淨流入之股份，錄得4.23億元淨買入；恒生中國企業ETF（2828）則有10.23億元淨流出，為全日最多淨沽股份。

科指失守4000點關口，收報3974點，跌39點或1%。嗶哩嗶哩（9626）在收市後公布第二季業績，經調整淨虧損擴大至逾19億元人民幣，昨日績前股價收報181.8元，升3.1%，為貢獻科指最多升幅成分股。網易（9999）遭大行降級兼下調目標價，收報132.1元，跌3.4%，為拖累科指最多跌幅的成分股。

內房股繼續受壓，碧桂園（2007）挫6.8%，為表現最差藍籌；旭輝（0884）遭下調評級，挫近一成四；佳兆業美好（2168）和遠洋集團（3377）等股價昨日破底。